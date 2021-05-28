Кроме того, прописана норма, по которой работодатели должны перевести своих работников на дистанционный режим работы, если число не вакцинированных и не переболевших сотрудников (не имеющих антитела IgG) составляет менее 60%

Ульяновская область : Губернатор и Правительство

В Ульяновске начались одиночные пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса, пишет Znak.com.

Местный правозащитник Игорь Топорков рассказал изданию , что пикет проходит на улице Гончарова в областном центре. Протестующая вышла на улицу с самодельным плакатом: "Нет принудительной вакцинации, да - Конституции".

По словам Топоркова, многие жители недовольны недавним указом врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских "о фактически обязательной вакцинации".

21 мая на портале правовой информации Ульяновской области появился указ врио губернатора области. В нем до 30 июня сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, прописана норма, по которой работодатели должны перевести своих работников на дистанционный режим работы, если число не вакцинированных и не переболевших сотрудников (не имеющих антитела IgG) составляет менее 60%.

В этом случае, по указу за подписью Русских, предписывается отправить на дистанционную работу не менее 40% не вакцинированных сотрудников. И всех работников из числа группы риска, включая беременных женщин. Исключение можно сделать только для тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для организации. Если количество привитых и переболевших работников превышает 60%, то работодатели обязываются "вывести на дистант" не менее 10% от числа не привитых и не переболевших подчиненных.

При этом требования не распространяются на деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (самих чиновников), органов судебной системы, прокуратуры, Следственного комитета, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Считается, что к осени прививку от коронавируса должны поставить не менее 60% взрослых жителей страны - 69,5 млн человек. Тогда, как обещает вице-премьер Татьяна Голикова, сформируется коллективный иммунитет.

Однако пока темпы прививочной кампании не впечатляют - за четыре месяца с начала официально объявленной "массовой вакцинации" ее прошли только 11,5 млн человек.