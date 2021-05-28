Владимир Метелкин в Мосгорсуде, апрель 2021 года

Мосгорсуд / ВКонтакте Владимир Метелкин у здания Басманного районного суда, апрель 2021 года

DOXA / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете на следователя против редактора студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, пишет в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

DOXA сообщает, что новое уголовное дело завели о клевете на следовательницу Жижманову, Метелкин заявлял о психологическом давлении с ее стороны. Дело заведено по части 2 статьи 298.1 Уголовного кодекса (клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования). Она предполагает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо обязательных работ на срок до 320 часов. На данный момент Метелкин проходит по нему подозреваемым.

Ранее сообщалось, что Жижманова сказала Владимиру Метелкину, что нашла его аккаунт в Instagram и считает его фотографию и его самого - дословно - "сексуальным". Адвокат подтвердил, что следовательница действительно это говорила при нем, также есть аудиозапись ее слов.

Метелкин попросил отвести следователя от участия в деле из-за "личной заинтересованности в нём". Жижманову перевели к другой фигурантке этого дела Наталье Тышкевич, позднее следователя отстранили и от этих допросов - Тышкевич заявила, что занимает жесткую позицию по "сексуализированному насилию" и "не готова работать с харассерами".

Владимир Метелкин - один из четверых редакторов DOXA, против которых в середине апреля было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции.

Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с Youtube этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства. У всех четырех журналистов прошли обыски, Басманный суд назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий - можно выходить из дома лишь с 8:00 до 10:00, нельзя пользоваться средствами связи и получать посылки.