В России за последние сутки выявлено 27 100 случая коронавируса в 85 регионах, 510 человек скончались. Всего в стране отмечено 2 242 633 заболевших и 39 068 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Из больниц за сутки выписано 27 296 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 739 470.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 7320
Санкт-Петербург - 3695
Московская область - 1065
Нижегородская область - 464
Республика Карелия - 399
Свердловская область - 390
Архангельская область - 367
Воронежская область - 344
Красноярский край - 333
Хабаровский край - 331
Ростовская область - 320
Пермский край - 301
Республика Коми - 281
Мурманская область - 277
Иркутская область - 277
Республика Бурятия - 270
Вологодская область - 268
Забайкальский край - 265
Челябинская область - 261
Саратовская область - 251
Ульяновская область - 249
Самарская область - 248
Волгоградская область - 245
Омская область - 242
Кировская область - 239
Приморский край - 230
Республика Крым - 229
Алтайский край - 228
Ставропольский край - 227
Ханты-Мансийский автономный округ - 215
Республика Саха (Якутия) - 215
Тверская область - 209
Ленинградская область - 209
Новгородская область - 205
Томская область - 196
Ямало-Ненецкий автономный округ - 195
Калининградская область - 192
Ярославская область - 187
Оренбургская область - 186
Псковская область - 185
Республика Хакасия - 181
Новосибирская область - 179
Краснодарский край - 178
Кемеровская область - 177
Белгородская область - 173
Удмуртская Республика - 172
Пензенская область - 166
Тюменская область - 165
Тульская область - 160
Ивановская область - 159
Курская область - 159
Амурская область - 157
Астраханская область - 153
Орловская область - 145
Брянская область - 143
Калужская область - 142
Костромская область - 140
Республика Алтай - 139
Владимирская область - 135
Республика Башкортостан - 135
Сахалинская область - 131
Республика Чувашия - 130
Смоленская область - 126
Липецкая область - 124
Тамбовская область - 123
Рязанская область - 119
Республика Дагестан - 106
Курганская область - 104
Чеченская Республика - 103
Республика Тыва - 99
Республика Калмыкия - 97
Кабардино-Балкарская Республика - 92
Республика Мордовия - 89
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Адыгея - 86
Республика Татарстан - 85
Республика Ингушетия - 79
Республика Северная Осетия-Алания - 78
Камчатский край - 76
Севастополь - 62
Республика Марий Эл - 52
Магаданская область - 44
Еврейская автономная область - 28
Чукотский автономный округ - 10
Ненецкий автономный округ - 2