В России за последние сутки выявлено 27 100 случая коронавируса в 85 регионах, 510 человек скончались. Всего в стране отмечено 2 242 633 заболевших и 39 068 умерших

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за сутки выписано 27 296 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 739 470

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 27 100 случая коронавируса в 85 регионах, 510 человек скончались. Всего в стране отмечено 2 242 633 заболевших и 39 068 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Из больниц за сутки выписано 27 296 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 739 470.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 7320

Санкт-Петербург - 3695

Московская область - 1065

Нижегородская область - 464

Республика Карелия - 399

Свердловская область - 390

Архангельская область - 367

Воронежская область - 344

Красноярский край - 333

Хабаровский край - 331

Ростовская область - 320

Пермский край - 301

Республика Коми - 281

Мурманская область - 277

Иркутская область - 277

Республика Бурятия - 270

Вологодская область - 268

Забайкальский край - 265

Челябинская область - 261

Саратовская область - 251

Ульяновская область - 249

Самарская область - 248

Волгоградская область - 245

Омская область - 242

Кировская область - 239

Приморский край - 230

Республика Крым - 229

Алтайский край - 228

Ставропольский край - 227

Ханты-Мансийский автономный округ - 215

Республика Саха (Якутия) - 215

Тверская область - 209

Ленинградская область - 209

Новгородская область - 205

Томская область - 196

Ямало-Ненецкий автономный округ - 195

Калининградская область - 192

Ярославская область - 187

Оренбургская область - 186

Псковская область - 185

Республика Хакасия - 181

Новосибирская область - 179

Краснодарский край - 178

Кемеровская область - 177

Белгородская область - 173

Удмуртская Республика - 172

Пензенская область - 166

Тюменская область - 165

Тульская область - 160

Ивановская область - 159

Курская область - 159

Амурская область - 157

Астраханская область - 153

Орловская область - 145

Брянская область - 143

Калужская область - 142

Костромская область - 140

Республика Алтай - 139

Владимирская область - 135

Республика Башкортостан - 135

Сахалинская область - 131

Республика Чувашия - 130

Смоленская область - 126

Липецкая область - 124

Тамбовская область - 123

Рязанская область - 119

Республика Дагестан - 106

Курганская область - 104

Чеченская Республика - 103

Республика Тыва - 99

Республика Калмыкия - 97

Кабардино-Балкарская Республика - 92

Республика Мордовия - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Адыгея - 86

Республика Татарстан - 85

Республика Ингушетия - 79

Республика Северная Осетия-Алания - 78

Камчатский край - 76

Севастополь - 62

Республика Марий Эл - 52

Магаданская область - 44

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 10

Ненецкий автономный округ - 2

