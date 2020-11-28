Михаил Черницкий

Официальный портал Новоуральского городского округа Заместитель мэра закрытого города Новоуральска Михаил Черницкий погиб в результате случайного выстрела на охоте

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Заместитель мэра закрытого города Новоуральска Михаил Черницкий погиб в результате случайного выстрела на охоте, сообщает "Новая газета" со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Стрелявший не задержан, так как совершил непредумышленное преступление, уточнили в СК. Предположительно в заммэра выстрелил его знакомый.

По предварительным данным, охотники сидели друг напротив друга в засаде на кабана. Один из них стрелял по зверю, но попал в Черницкого, передает 5-tv.ru. Сейчас в Свердловской области открыт сезон охоты на косулю и боровую дичь.

"Смерть не криминальная. Он отошел в кусты и, видимо, его приняли не за того", - рассказал источник портала Е1.RU. По его словам, на костюме Черницкого вопреки новым правилам не было светоотражающих элементов.

Орудием убийства оказался самозарядный карабин для любительской и промысловой охоты на крупного и среднего зверя "Вепрь 308".Пуля перебила яремную вену. Друзья чиновника вызвали скорую до ближайшей деревни и пытались довезти раненого туда на внедорожнике, но заммэра скончался от сильной кровопотери за несколько минут. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, карабин изъят.