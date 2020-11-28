Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru В Москве задержанных участниц пикета против домашнего насилия больше 10 часов продержали в полицейском автомобиле около спецприемника. Пятеро девушек провели в автомобиле всю ночь, хотя очереди из других арестованных перед ними не было

Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru

В Москве задержанных участниц пикета против домашнего насилия больше 10 часов продержали в полицейском автомобиле около спецприемника. Пятеро девушек провели в автомобиле всю ночь, хотя очереди из других арестованных перед ними не было, сообщает "ОВД-Инфо".

Активистки Ксения Безденежных, Сырга Чидаран, Александра Рогачева, Елизавета Дрепелева и Марта Хромова были задержаны 25 ноября около станции метро "Новокузнецкая". Еще несколько пикетчиков были задержаны возле "Арбатской". 27 ноября суд назначил пятерым девушкам от трех до пяти суток административного ареста по статьям о неповиновении полиции и повторном нарушении правил проведения митингов.

В ночь на 28 ноября арестованных привезли к спецприемнику N2 и удерживали в служебном автомобиле до утра субботы без горячего питания. Несколько раз в машине включали отопление, все остальное время там было холодно.

"Ночью Сырга Чидаран требовала помещение в спецприемник из "газели", к ней было применено насилие со стороны полиции, у остальных забрали телефоны и сказали, что права на звонок у нас больше нет", - рассказала Ксении Безденежных. По ее словам, Чидаран протащили по земле, остальных активисток толкали, грубо отбирали телефоны.

Позже девушек пересадили в другой автозак, перед ними в очереди было еще пять машин. Только около 10 часов утра активисток начали отводить в спецприемник. Спустя примерно четыре часа Безденежных сообщила, что их автозак пропустили вне очереди "по приказу сверху из-за шумихи".