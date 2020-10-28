Телеканал Катунь24 / YouTube В Барнауле пассажиры без масок почти на два часа парализовали движение трамваев

Телеканал Катунь24 / YouTube

В Барнауле будут судить 17 человек, парализовавших движение трамваев на два часа из-за отказа надевать маски. Инцидент произошел 26 октября в трамвае N10. Несколько пассажиров без масок вошли в трамвай на двух следующих друг за другом остановках и устроили скандал, когда кондуктор попросил их надеть средства защиты.

Пассажиры "начали возмущаться, снимать происходящее на сотовые телефоны и вести себя агрессивно, отказываясь выходить из общественного транспорта", сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре главного управления МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции задержали нарушителей и доставили в отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Также на одного из нарушителей был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3. 1 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

За последние пять дней из-за нарушения масочного режима трамваи простояли на линии более 4,5 часов и не довезли до места назначения около 3,5 тысячи пассажиров, сообщается на сайте администрации Барнаула. МУП "Горэлектротранс" потерял в результате простоев транспорта около 50 тысяч рублей планового дохода за наличный расчет.

В соответствии с указом губернатора Алтайского края транспортным предприятиям запрещено провозить пассажиров без масок. Кондуктор не вправе взимать плату с пассажира, нарушающего масочный режим. Если нарушитель отказывается надеть защитную маску или покинуть транспортное средство самостоятельно, то на место вызывается наряд полиции. Кроме того, с 28 октября Роспотребнадзор ввел масочный режим во всех местах массового скопления людей, включая транспорт

Региональные СМИ считают, что акция в трамвае 26 октября была спланированной. Очевидец произошедшего юрист Михаил Жуков рассказал "АиФ Барнаул", что другие пассажиры предлагали "безмасочникам" средства защиты, но "главная зачинщица бунта отказывалась, говорила, что ничем не больна, в масках не нуждается, а рассказы о COVID-19 - это чьи-то больные фантазии, направленные на ограничение ее конституционных прав".

"Зачинщицей" называют барнаульского блогера Марию Пономаренко, которую суд в октябре оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за ролик в Тik Tok в поддержку хабаровских протестов с критикой президента России Владимира Путина. В сентябре Пономаренко получила штраф в 10 тысяч рублей за маску с надписью "Путина в отставку".

Сама она заявила изданию, что не была участницей акции неповиновения, а приехала на место, чтобы снять происходящее на видео, при этом в пути она была в маске. По словам Пономаренко, когда она собиралась уезжать с места происшествия, трамвай захлопнул двери и повез нарушителей в тупик на станцию Докучаево, где их уже ждала полиция. Девушка заявила, что протестующие пассажиры "без вопросов" согласились бы надеть маски, если бы им предоставили их в самом транспорте.

Сотрудница одного из автотранспортных предприятий Барнаула рассказала местному изданию "Толк", что кондукторы сталкиваются с подобными конфликтами по 5-10 раз в день, полицию вызывают по 3-4 раза в день.

Транспортным предприятиям за обнаружение пассажиров без масок грозит штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности, кондукторам и водителям - от 15 до 40 тысяч рублей. Некоторые барнаульские компании заключили договор с Росгвардией на оснащение транспорта "тревожными кнопками".

"Антимасочникам" же полагаются штрафы не только за отсутствие маски в транспорте (до 30 тысяч рублей), но и за срыв движения трамваев (от 40 тысяч за простой одного вагона в час).