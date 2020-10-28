Кировский районный суд Астрахани отклонил иск жителя села Яндыки Дмитрия Донского с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который требовал предоставить ему электроприводную инвалидную коляску. Об этом сообщают "Такие дела" со ссылкой на фонд "Живи сейчас".

Заявление в суд было подано в сентябре, а 5 октября суд вынес решение отклонить иск. Из-за отсутствия коляски больной уже 4 года не выходит из дома.

Дмитрий Донской полностью парализован, не может разговаривать и общается с помощью приставки Tobii (позволяет набирать текст и управлять компьютером движением глаз). В 2016 году он получил индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), где было указано, что ему нужны две электропроводные коляски для дома и улицы. В последующие годы Донскому предлагали лишь коляски, которыми он не может управлять по состоянию здоровья.

"Те коляски гораздо дешевле по стоимости, чем та, которая ему нужна и рекомендована. Он прекрасно знает те модели, которые ему предлагают, но у него настолько ослабли мышцы, что он просто не сможет ими управлять", - объясняет специалист по социальным вопросам в фонде "Живи сейчас" Михаил Карпизенков.

По его словам, Дмитрий "борется за то, что ему положено". "Это стандартная ситуация по всей стране - пациентам во всех регионах предлагают технические средства реабилитации, которые не соответствуют характеристикам из их ИПРА. И тут нужно Дмитрию должное отдать, что он решил бороться", - добавил Михаил Карпизенков.

Дмитрий Донской подавал заявления в Фонд социального страхования (ФСС) и прокуратуру с 2016 года, но не смог добиться реализации своих прав как гражданина и инвалида даже через суд.

По словам Михаила Карпизенкова, ФСС, прокуратура и суд обращают внимание только на то, что в ИПРА пациента не прописан электронный способ для регулировки угла наклона спинки, сидения и подножки, который есть в запрашиваемой им модели. "А про несоответствие вида управления - ни слова. У них у всех одна аргументация: "Вам же предлагают коляски, чего вы хотите?" А по сути там из совпадений только то, что коляски с электроприводом", - добавил сотрудник благотворительного фонда.

Дмитрий Донской намерен подавать апелляцию. Он даже готов отказаться от второй коляски и получить только одну, но полностью соответствующую характеристикам, указанным в его ИПРА.

"Главная моя цель - коляска, соответствующая техническим характеристикам, указанным в моей карте ИПРА, чтобы я мог, как раньше, быть свободным в передвижениях и хотя бы в этом быть самостоятельной единицей. Может быть, еще показать своим примером, что даже в этой ситуации, если есть необходимость, надо отстаивать и бороться за свои права", - сообщил Дмитрий.