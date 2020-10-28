Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичная мэрия продлевает ограничения, связанные с распространением коронавируса. Как сообщается в блоге мэра Сергея Собянина, о введении новых ограничений речь пока не идет, однако ситуация в городе все еще остается неустойчивой.

Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября. По мнению властей, это позволит сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, которая за последние недели уменьшилась почти в два раза.

В конце следующей недели будет принято решение о целесообразности возобновления очного обучения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. До 29 ноября будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.

Кроме того, до 29 ноября продлевается и требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также действие недавно введенной системы регистрации номеров телефонов на входе в городские развлекательные заведения. До конца ноября будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Согласно отчетности, полученной Правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек - практически все, кто мог и должен был это сделать. Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию", - подчеркивается в сообщении мэра. Кроме того, прежними остаются и требования соблюдения масочно-перчаточного режима.