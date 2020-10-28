Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США с просьбой о выдаче экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, задержанного на территории Соединенных Штатов. В России его подозревают в получении многомиллионной взятки за покровительство хозяевам ритуального бизнеса.

"По имеющейся информации, 1 сентября текущего года Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства, - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. - В связи с установлением его местонахождения на территории указанного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Кондрашова в Россию".

По словам Иванова, в настоящее время Генпрокуратура продолжает взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу.

Кондрашов был объявлен в международный розыск в 2018 году. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Кондрашов в 2012-2013 годах получил от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в виде денег на общую сумму 17 миллионов рублей.

Деньги были переданы за общее покровительство и решение входящих в компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предоставлении ритуальных услуг населению и выделение земельного участка для строительства в Нижнем Новгороде крематория.

В рамках расследования были задержаны заместитель Кондрашова Владимир Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин.

Олег Кондрашов являлся членом партии "Единая Россия" с 2003 года. С 2005 года он был депутатом городской думы. В октябре 2010 года Кондрашов повторно избирался депутатом гордумы. Единоросс сложил полномочия депутата после утверждения в должности главы администрации Нижнего Новгорода в декабре 2010 года.

На заседании 22 июля 2015 года депутаты гордумы Нижнего Новгорода отклонили отчет Кондрашова за 2014 год и проголосовали за его отставку. 7 октября 2015 года дума Нижнего Новгорода расторгла с ним контракт.

Тогда в отношении Кондрашова завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже акций муниципальной энергетической компании ТЭК-НН. По данным следствия, он занизил их стоимость. В январе 2016 года следствие по этому делу было прекращено. С 2017 года Кондрашов занимал пост генерального директора телекомпании "Волга".