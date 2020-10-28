Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В Минздраве пояснили, что запрет публично высказываться о коронавирусе касается не всех врачей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В министерстве здравоохранения РФ заявили, что не запрещали главврачам региональных больниц комментировать ситуацию с коронавирусом. В пресс-службе министерства пояснили "Подъему", что ограничения касаются только 167 федеральных учреждений, подведомственных Минздраву РФ.

Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. Таким образом, они не подпадают под действие данного постановления.

"Письмо адресовано руководителям подведомственных (федеральных) учреждений и главным внештатным специалистам", - подчеркнул пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий.

Ранее "Медуза" со ссылкой на документ писала, что теперь главврачи больниц и внештатные специалисты Минздрава РФ должны согласовывать публичные комментарии по теме коронавируса с пресс-службой министерства. Многие СМИ перепечатали данный материал с заголовками о запрете давать комментарии всем российским врачам.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", - говорилось в письме.

В официальном комментарии ведомства, поступившем в "Медузу", также говорится, что это было сделано "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19".

"В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации", - отметили чиновники.

Цензура в медучреждениях вводится на фоне появившихся сообщений о коллапсе системы здравоохранения в регионах. 26 октября сотрудники четырех больниц Кургана написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили прислать в Курганскую область военных медиков, поскольку в регионе "творится ад с медицинской помощью населению", не хватает мест в больницах и медицинского персонала. О письме медиков стало известно из публикации Русской службы BBC. На следующий день Минздрав направил в Курган группу специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

27 октября несколько бригад скорой помощи в Омске привезли тяжелобольных пациентов к зданию регионального Минздрава, поскольку в местных больницах не было мест для пациентов с коронавирусом. Также в октябре сообщалось о переполненных моргах в Алтайском крае и Кемеровской области.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства признала, что в двух десятках регионов складывается критическая ситуация: в 16 регионах занято уже более 90% коечного фонда, а в пяти из них - более 95%.