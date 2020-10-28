Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева назвала спокойной ситуацию с коронавирусом в столице. "По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать", - сказала она, выступая в Мосгордуме.

По ее словам, прирост заболеваемости, индекс и коэффициент распространения COVID-19 в городе "на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября", цитирует РИА "Новости". Андреева добавила, что количество госпитализированных в Москве остановилось на цифре 1,1 - 1,2 тысячи в день.

Она отметила, что введенные в столице ограничения оправдали себя. Так, например, число госпитализированных с коронавирусом школьников остается на одном уровне - "примерно от 12 до 20 человек" в возрасте до 17 лет. Прироста за счет младших школьников, которые, в отличие от старшеклассников, учатся очно, по словам Андреевой, вообще нет.

Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве, по данным Роспотребнадзора, не снижается от общего числа заболевших и держится на уровне 50%, передает "Интерфакс". В связи с этим был усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в транспорте и местах длительного пребывания москвичей. По оценке ведомства, зонами риска признаны все общественные пространства, особенно транспорт.

"9 млн пассажиров, которых перевозит ежедневно Московский метрополитен - это очень высокие риски и самое главное, что это длительное пребывание в контакте в одном вагоне лиц без средств индивидуальной защиты", - подчеркнула Андреева. Поэтому в транспорте усилен контроль над соблюдением масочно-перчаточного режима. Также активизировались проверки в местах массового скопления людей - театрах, кинотеатрах, торговых центрах, на выставках и в музеях.

Тотально закрывать бизнес в Москве не планируется, но проводятся точечные проверки. Помещения нарушителей незамедлительно опечатывают и в течение суток направляют материалы в суд для рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты, рассказала Андреева, посетовав, что только жесткие меры побуждают нарушителей к тому, чтобы исправиться.

За последние сутки в столице подтверждено 3670 новых случаев коронавируса, 1202 человека госпитализированы. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 пациента. Число умерших за сутки в городе стало максимальным с 1 июня и составило 75 человек. Выписались за сутки 3577 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 300 051 человека.

Глава столичного управления Роспотребнадзора отчиталась о беспрецедентном объеме ежедневного тестирования на COVID-19. Если летом проводилось в среднем около 45-50 тысяч тестов в день, то теперь - 85-92 тысячи. По словам Андреевой, на 100 тысяч населения приходится 675 тестов - это в разы выше нормативов Роспотребнадзора (не менее 150 тестов на 100 тысяч населения).