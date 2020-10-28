Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT опубликовал статистику по похищениям людей сотрудниками правоохранительных органов в Чечне. Из нее следует, что число исчезнувших при таких обстоятельствах с апреля по октябрь этого года достигло 1511 человек.

В октябре были похищены 72 человека. Среди них сотрудник полиции, судья, родственники боевиков, убитых в ходе спецоперации в Грозном 12 октября и родные оппозиционного блогера Сайд-Хусейна Магомадова, пишет "Кавказ.Реалии". В этом же месяце родственники Магомадова записали видеообращение, в котором прокляли его за критику "благородного падишаха" Рамзана Кадырова.

В сентябре жертвами похищения стали 53 человека, включая Салмана Тепсуркаева, бывшего модератора чата канала 1ADAT. Его заставили записать видео с извинениями, а также раздеться и сесть во время записи на бутылку. В число похищенных также вошли родственники главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, критика властей Чечни, известного как Мурад из Австрии, а также Заремы, жены убитого блогера Мамихана Умарова (Анзора из Вены).

Число похищений в августе составило 144 человека; в июле - 35, в июне - 30, в мае - 537, в апреле - 640. Большие цифры весенних месяцев активисты объясняют тем, что действовал режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и силовики задерживали всех, кто по их мнению нарушал этот режим.

Как рассказал представитель телеграм-канала 1ADAT корреспонденту "Кавказ.Реалии", статистика формируется на основе сообщений, получаемых от родственников и знакомых похищенных. Информация об их количестве и личностях проверяется и через самих силовиков, тайно передающих сведения 1ADAT, утверждает собеседник.

"Нам, например, сотрудник полиции говорит, что такое-то количество людей неофициально привезли в его участок, но не может узнать их данные, потому что это опасно для него. Мы вносим это число в наши списки. Например, десять парней вчера похитили в станице Ассиновской. Мы внесли в статистику, но не можем узнать данные, потому что родные молчат, а из полицейских знают только дежурные, а они под прицелом", - сообщил представитель канала.

В сентябре в Чечне после неудачной операции, которая закончилась смертью пожилой пациентки, был похищен и избит до смерти хирург Салах Дагаев. Умершей на его операционном столе оказалась сестра одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Правозащитный центр "Мемориал" сообщал о похищении силовиками семерых жителей чеченского села Чечен-Аул. В августе их отвезли в секретную тюрьму в Грозном и пытали. Как стало известно правозащитникам, четверых затем отпустили, трое все еще остаются в заключении.

Мовсар Умаров, отец троих малолетних детей, был похищен в июле на рабочем месте, в ресторане в центре Грозного. Родственники нашли его в РОВД Ленинского района на следующий день. Полицейские заявили, что он попал в поле зрения силовиков из-за того, что "слушал Тумсо" - оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Родственники Умарова до сих пор не знают, жив ли он.