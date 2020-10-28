Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли к зданию Минздрава Омской области пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице, сейчас пациенты госпитализированы, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.

Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы "узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента".

Ранее министр заявила, что места для госпитализации в области есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят. Такие инциденты случаются каждую смену: одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75 процентами поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с 4 утра.

Впоследствии портал сообщил о еще нескольких подобных случаях: к зданию Минздрава, в частности, приехала машина, в которой находился мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких.

"Пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи N2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, за период пандемии в Омской области было выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Почти 12 000 человек выздоровели, 402 умерли от коронавируса.

26 октября сотрудники четырех больниц Кургана, которые лечат заразившихся COVID-19, попросили президента РФ Владимира Путина прислать в регион военных медиков. По их словам, больные ждут приезда скорой помощи сутками, а врачей из поликлиники - неделю и более.

Также медики считают, что местные власти занижают статистику по числу больных коронавирусом. "Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", - говорится в обращении. Под ним подписались сотрудники четырех медучреждений и 100 жителей области.

Впоследствии стало известно, что в регион направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным. Кроме того, национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Илизарова в Кургане перепрофилируют для оказания помощи больным коронавирусом, на что направят средства из федерального бюджета.