Губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от должности замглавы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая отвечает за оказание населению скорой медицинской помощи

gubernator.omskportal.ru Ночью 27 октября машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава Омской области пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице

omskportal.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от должности замглавы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая отвечает за оказание населению скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Кроме того, в областном министерстве инициирована внутренняя проверка по факту затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии.

"Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Начата проверка деятельности регионального Минздрава в части организации оказания скорой медицинской помощи населению. Результаты проверки должны быть представлены губернатору Омской области не позднее 5 ноября", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также поручил провести проверку этой информации, в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи пациентам приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

"В период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи всем категориям пациентов", - указал Мурашко, которого цитирует РБК.

Ночью 27 октября машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава Омской области пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице. В их числе была пожилая пациентка с 81% поражения легких и мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Еще одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75 процентами поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с 4 утра.

Губернатор Омской области назвал случившееся вопиющим случаем и потребовал назвать виновных, оценив произошедшее как сбой системы лечебного блока Минздрава. "Я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся", - заявил губернатор. Итоги проверки должны быть подведены уже сегодня, одновременно будут приняты и соответствующие кадровые решения.