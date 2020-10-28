В России за последние сутки выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 346 человек скончались

АГН Москва / Сергей Киселев Из больниц по России выписали еще 12 361 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 71 301

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России за последние сутки выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 346 человек скончались. Это новый суточный максимум смертей, предыдущий был отмечен 27 октября и составил 320 умерших. Всего в стране выявлено 1 563 976 заболевших и 26 935 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве отмечено 3670 новых случаев коронавируса. 1202 пациента госпитализированы, 323 человека находятся на ИВЛ. За сутки в столице скончались 75 человек. Это максимум с 1 июня, когда сообщалось о 76 умерших за сутки.

Из больниц по России выписали еще 12 361 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 71 301.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3670 (75)

Санкт-Петербург - 727 (57)

Московская область - 505 (12)

Нижегородская область - 377 (12)

Архангельская область - 317

Ростовская область - 314 (17)

Воронежская область - 291 (8)

Свердловская область - 291 (4)

Красноярский край - 279 (7)

Республика Крым - 251

Забайкальский край - 224 (4)

Иркутская область - 223 (10)

Республика Коми - 219 (2)

Алтайский край - 218 (3)

Республика Бурятия - 212

Ульяновская область - 201 (8)

Хабаровский край - 201 (2)

Ханты-Мансийский АО - 199 (3)

Волгоградская область - 198 (2)

Саратовская область - 197 (2)

Томская область - 196

Мурманская область - 193 (4)

Ставропольский край - 190 (4)

Омская область - 190

Ямало-Ненецкий АО - 183 (4)

Новосибирская область - 180 (5)

Приморский край - 180 (1)

Республика Саха (Якутия) - 178 (5)

Кемеровская область - 177 (7)

Оренбургская область - 176 (3)

Пензенская область - 169 (1)

Самарская область - 161 (4)

Пермский край - 159 (3)

Кировская область - 148 (2)

Челябинская область - 145

Республика Алтай - 144

Брянская область - 142 (2)

Тверская область - 137 (4)

Тюменская область - 137

Республика Хакасия - 134

Краснодарский край - 133 (6)

Ленинградская область - 130

Астраханская область - 121 (3)

Курская область - 120 (3)

Орловская область - 120 (2)

Удмуртская Республика - 120 (12)

Псковская область - 116 (1)

Ивановская область - 114

Ярославская область - 113

Амурская область - 111

Смоленская область - 108 (4)

Тульская область - 107 (2)

Костромская область - 106 (12)

Рязанская область - 104 (2)

Калужская область - 103

Белгородская область - 99

Владимирская область - 98 (2)

Республика Карелия - 98 (1)

Республика Калмыкия - 96 (2)

Вологодская область - 95

Калининградская область - 90

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Кабардино-Балкарская Республика - 89 (2)

Тамбовская область - 87 (3)

Липецкая область - 86 (1)

Республика Башкортостан - 86 (1)

Новгородская область - 85

Сахалинская область - 85

Республика Дагестан - 83 (5)

Курганская область - 78

Республика Тыва - 78

Республика Адыгея - 70

Республика Мордовия - 65

Севастополь - 65 (3)

Республика Ингушетия - 59

Республика Северная Осетия - 58

Чувашская Республика - 58 (1)

Камчатский край - 51

Республика Татарстан - 47

Республика Марий Эл - 46

Магаданская область - 46

Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 10 (1)

Ненецкий АО - 4

