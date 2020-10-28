В России за последние сутки выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 346 человек скончались. Это новый суточный максимум смертей, предыдущий был отмечен 27 октября и составил 320 умерших. Всего в стране выявлено 1 563 976 заболевших и 26 935 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В Москве отмечено 3670 новых случаев коронавируса. 1202 пациента госпитализированы, 323 человека находятся на ИВЛ. За сутки в столице скончались 75 человек. Это максимум с 1 июня, когда сообщалось о 76 умерших за сутки.
Из больниц по России выписали еще 12 361 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 71 301.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3670 (75)
Санкт-Петербург - 727 (57)
Московская область - 505 (12)
Нижегородская область - 377 (12)
Архангельская область - 317
Ростовская область - 314 (17)
Воронежская область - 291 (8)
Свердловская область - 291 (4)
Красноярский край - 279 (7)
Республика Крым - 251
Забайкальский край - 224 (4)
Иркутская область - 223 (10)
Республика Коми - 219 (2)
Алтайский край - 218 (3)
Республика Бурятия - 212
Ульяновская область - 201 (8)
Хабаровский край - 201 (2)
Ханты-Мансийский АО - 199 (3)
Волгоградская область - 198 (2)
Саратовская область - 197 (2)
Томская область - 196
Мурманская область - 193 (4)
Ставропольский край - 190 (4)
Омская область - 190
Ямало-Ненецкий АО - 183 (4)
Новосибирская область - 180 (5)
Приморский край - 180 (1)
Республика Саха (Якутия) - 178 (5)
Кемеровская область - 177 (7)
Оренбургская область - 176 (3)
Пензенская область - 169 (1)
Самарская область - 161 (4)
Пермский край - 159 (3)
Кировская область - 148 (2)
Челябинская область - 145
Республика Алтай - 144
Брянская область - 142 (2)
Тверская область - 137 (4)
Тюменская область - 137
Республика Хакасия - 134
Краснодарский край - 133 (6)
Ленинградская область - 130
Астраханская область - 121 (3)
Курская область - 120 (3)
Орловская область - 120 (2)
Удмуртская Республика - 120 (12)
Псковская область - 116 (1)
Ивановская область - 114
Ярославская область - 113
Амурская область - 111
Смоленская область - 108 (4)
Тульская область - 107 (2)
Костромская область - 106 (12)
Рязанская область - 104 (2)
Калужская область - 103
Белгородская область - 99
Владимирская область - 98 (2)
Республика Карелия - 98 (1)
Республика Калмыкия - 96 (2)
Вологодская область - 95
Калининградская область - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Кабардино-Балкарская Республика - 89 (2)
Тамбовская область - 87 (3)
Липецкая область - 86 (1)
Республика Башкортостан - 86 (1)
Новгородская область - 85
Сахалинская область - 85
Республика Дагестан - 83 (5)
Курганская область - 78
Республика Тыва - 78
Республика Адыгея - 70
Республика Мордовия - 65
Севастополь - 65 (3)
Республика Ингушетия - 59
Республика Северная Осетия - 58
Чувашская Республика - 58 (1)
Камчатский край - 51
Республика Татарстан - 47
Республика Марий Эл - 46
Магаданская область - 46
Еврейская АО - 41
Чеченская Республика - 10 (1)
Ненецкий АО - 4