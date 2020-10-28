К переписи населения-2021 "привлекут" "Смешариков", сняв спецсерию за 8 миллионов рублей

www.gov.spb.ru К Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года в эфире детских телеканалов появится спецсерия "Смешариков"

TVSmeshariki / youtube.com

К Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года в эфире детских телеканалов появится спецсерия "Смешариков". Также к кампании подготовят онлайн-игру и серию подкастов. В целом информподдержка стоила Росстату 915 млн рублей, пишет РБК.

Серия "Смешариков" под названием "Перепись - дело коллективное" должна появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. Ее цель - привлечь внимание аудитории к Всероссийской переписи населения, которая должна пройти весной следующего года. Об этом свидетельствуют документы контракта по организации информационно-разъяснительной работы, заключенного между Росстатом и АО "КРОС", который оценивается в 915,5 млн руб.

Контракт, связанный с переписью, Росстат и КРОС заключили еще в 2019 году. Однако в сентябре нынешнего года были опубликованы дополнительные соглашения, в том числе уточняющие договоренности между КРОС и субподрядчиком компании - "Мармелад медиа", которая владеет правами на мультсериалы "Смешарики", его спин-офф "Пин-код", "Фиксики" и так далее.

За подготовку 13-минутной серии "Смешариков", посвященной переписи, их производитель получит 7,8 млн рублей. В серии появятся все самые известные персонажи, в том числе Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. Серия будет размещена в официальных аккаунтах проекта "Смешарики", а также появится в эфире детских телеканалов, в том числе на "Карусели". По контракту серия должна сопровождаться песней, текст и музыку которой должен утвердить заказчик.

В пресс-службе группы компаний "Рики", куда входит "Мармелад медиа", подтвердили информацию о подготовке серии "Смешариков" к переписи населения, подчеркнув, что популярные анимационные герои "в легкой развлекательной форме доносят до широкой аудитории различные социально-значимые темы". В пресс-службе Росстата сообщили, что эпизод "Смешариков" позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме - как детской, так и взрослой аудитории.

Контракт Росстата с КРОС предполагает популяризацию переписи не только через мультсериалы. Согласно документам, компании группы КРОС должны подготовить медийную стратегию переписи. На это в 2019 году в контракте было заложено 148,1 млн руб., в 2020-м - 369,7 млн руб., в 2021-м - 397,6 млн руб. Исполнители контракта должны сформировать в общественном мнении идею о достоверности результатов переписи и положительное отношение к самой переписи, Росстату и переписчикам.

Кроме того, исполнители контракта обязаны организовать пресс-мероприятия, посвященные переписи, и обеспечить присутствие там экспертов, блогеров и журналистов. Также нужно организовать тематические разделы, посвященные переписи, на таких информационных и развлекательных ресурсах, как Aif.ru, habrahabr.ru, YaPlakal.ru и так далее. Для переписи нужно подготовить специальные видеоролики, которые будут крутить на YouTube, в соцсетях, а также в общественном транспорте в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого для информирования о переписи должны быть разработаны онлайн-игра, онлайн-викторина и чат-бот. Как указано в контракте, цель онлайн-игры - привлечь к переписи поколение россиян, рожденных после 1980 года, которые "не представляют своей жизни без привязки к компьютерным играм". Также до проведения переписи будут проведены посвященные ей конкурс детского рисунка, фотоконкурс и конкурс на лучшее аудиовизуальное произведение. Размер вознаграждения за победу в фотоконкурсе составит не менее 120 тысяч рублей.

По закону о всероссийской переписи населения она должна проводиться не реже чем раз в десять лет. В последний раз перепись проводилась в 2010 году. Для привлечения к ней населения использовались теле- и наружная реклама, реклама на радио, конкурсы и викторины. Изначально планировалось, что новая перепись состоится в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 года. В прошлом году сообщалось, что в целом перепись-2020 обойдется бюджету в 33 млрд руб.

В сентябре 2016 года сообщалось, что перепись населения переведут в электронный вид и сделают обязательной: по данным СМИ, отказ предоставить сведения, а также предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде повлечет административную ответственность и будет караться штрафом. Однако Росстат тогда же опроверг эту информацию: как заявил в ноябре глава Росстата Павел Малков, идея обязательного участия в переписи "может вызвать дополнительный негатив и отторжение", а у самих чиновников нет достаточно эффективных механизмов реализации этой идеи.