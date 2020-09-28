Президент России Владимир Путин обратился в режиме видеоконференции во время заседания Госсовета к россиянам по поводу роста заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс". По его словам, борьба с COVID-19 зависит от каждого, а жителей страны он посоветовал не расслабляться, "терять бдительность ни в коем случае нельзя".

"Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин.

"Риски, дорогие друзья, сохраняются. - Отметил президент. - Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов".

Он добавил, что на данный момент сегодня о болезни известно больше, а Россия знает, как строить профилактическую работу.

"Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин.