Стопкоронавирус.рф Заболеваемость COVID-19 в Севастополе

Стопкоронавирус.рф

В Севастополе две больницы, перепрофилированные для зараженных коронавирусом, практически полностью заполнены: там осталось 34 койко-места, что составляет 1% от их общего числа. Об этом на аппаратном совещании сообщил профильный вице-губернатор Александр Кулагин.

"К сожалению, свободный коечный фонд на сегодня у нас - на уровне 1%. Сейчас мы еще будем смотреть все дополнительные резервы и смотреть по бессимптомным, по легким течениям", - цитирует Кулагина Как "Новая газета". Вице-губернатор отметил, что сейчас уровень заболеваемости в городе составляет 70 человек на 100 тысяч населения.

В свою очередь, главный санитарный врач города Зарема Смаилова добавила, что во многих организациях Севастополя в последнее время часто регистрируют очаги заражения COVID-19. В частности, на этой неделе их зафиксировали в нескольких медучреждениях, в двух школах, а также в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли в детском приюте, школе-интернате, школе N39 и в одной из музыкальных школ.

В городе принято решение продлить режим повышенной готовности до конца октября, возвращен обязательный масочный режим в транспорте и закрытых помещениях с массовым скоплением людей.

Из-за стремительного роста числа случаев COVID-19 губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал штрафовать граждан и предприятия за несоблюдение масочного режима. Он также распорядился увеличить в общественном транспорте количество кондукторов, чтобы они раздавали маски, "так как полиция и Росгвардия не справятся".

Сотрудники МВД совместно с чиновниками за неделю оштрафовали в Севастополе 42 магазина и провели более 700 профилактических бесед для нарушителей масочного режима. Кроме того, по примеру Москвы в Севастополе будет рекомендовано перевести часть сотрудников предприятий бюджетного сектора на удаленку. Пока же на удаленную работу переведены только пожилые сотрудники департаментов правительства и подведомственных учреждений, а также медики старше 65 лет. Вопрос о формате работы других организаций в городе будет рассматриваться на заседании оперативного штаба, который планируется провести до конца недели.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Севастополе врачи зафиксировали 969 случаев заражения, непосредственно от COVID-19 скончались 27 человек. За последние сутки в городе зарегистрированы 23 новых случая заболевания, один пациент умер.

Официальные данные

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 969 человек. В настоящий момент в стационарах города находится 286 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 238 человек, в городской больнице N9 - 225. Под наблюдением по месту жительства - 385 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты "Изумруд" и "Солнышко".

Всего в медучреждениях Крыма на утро 28 сентября продолжают лечение от коронавируса 1583 человека, сообщает российское Министерство здравоохранения Крыма.

Еще 2322 человека находятся под медицинским наблюдением, из них под динамическим наблюдением на дому находятся 508 человек, в стационарах находится 1721 человек, изолировано в обсерваторы - 93 человека.

По информации управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, всего выявлено 4387 положительных на Covid-19. С начала эпидемии на полуострове умерли 59 человек.