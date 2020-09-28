Михаил Ефремов

АГН Москва / Андрей Никеричев В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии

Московский городской суд / ВКонтакте

В Пресненский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова на оглашенный ему приговор по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА "Новости". В своей жалобе Ефремов сообщает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда.

Также актер, приговоренный к восьми годам лишения свободы за повлекшее смерть человека нарушение правил дорожного движения, сообщает, что его позиция во время судебного следствия была обусловлена давлением его бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Помимо личной жалобы, в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.До этого суд получил еще две жалобы: третий адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, новый защитник Владимир Васильев - смягчить наказание до четырех лет условно.

В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии. Назначенное ему наказание Ефремов будет отбывать в колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, который тщетно пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а какой-то другой человек.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер сел за руль пьяным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которой Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.