Полиция задержала в поселке Комарово Ленинградской области 55-летнего муниципального депутата Игоря Шокина, подозреваемого в убийстве своей 60-летней супруги.

Как сообщает областное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и предъявлении ему обвинения.

Во время задержания Шокин прятался в одних трусах в кустах недалеко от своего дома. По данным "Фонтанки.ру", накануне супруги выпивали, когда между ними произошла ссора. Ударив жену ножом, депутат выбежал из дома в одних трусах, завернувшись в российский флаг.

Тело женщины с ножевыми ранениями днем 28 сентября обнаружил друг сына пары. Тот попросил проведать мать, которая не отвечала на звонки.

В ходе своей предвыборной кампании Шокин говорил, что прожил со своей супругой Татьяной в Комарово более 30 лет.