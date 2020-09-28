Владимир Путин и Игорь Артемьев

Пресс-служба Президента России Игорь Артемьев

Пресс-служба Президента России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил президенту России Владимиру Путину создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества. В понедельник, 28 сентября, Артемьев прибыл к Путину в его резиденцию в Сочи, чтобы лично, а не в привычном уже удаленном формате, по видеосвязи, доложить главе страны о результатах работы своего ведомства.

Среди прочего, Артемьев сообщил, что в ФАС подготовили законопроект, вернее поправки в закон "О конкуренции" и еще в 50 законодательных актов, в котором говорится о предоставлении любому гражданину РФ возможности "прочитать о продаже любого абсолютно (конфискованного) имущества, по любому законодательству". То есть законом будет установлена процедура обнародования на едином сайте информации о проведении электронных конкурсов или аукционов по реализации конфискованного имущества.

Глава ФАС отметил, что во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. "Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продаж за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну", - рассказал он.

По словам Артемьева, сейчас в России действует 50 законов и нормативных актов по реализации имущества, и любое имущество - конфискат, лес, земля или другое госимущество - продается по разным процедурам. Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны", - добавил руководитель антимонопольного ведомства.

"Вот я, например, за свою жизнь не видел ни одного объявления о продаже конфиската и ни разу в жизни не видел ни одного объявления о продаже вещдоков с истекшим сроком хранения. Это лимузины, дачи. Где они все?" - подытожил глава ФАС.

По его словам, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже.

"В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - ответил Путин. "Конечно. Выручить побольше денег для казны", - согласился президент.