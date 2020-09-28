ВСЕ ФОТО В финал конкурса "Лидеры России", открывающего путь "наверх", вышли борец с рэпом, критик "либеральной сволоты" и скандальные депутаты Госдумы

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Попавший в финал олимпийский чемпион и дзюдоист, депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Носов прославился своей борьбой с рэперами

Дмитрий Бескромный / wikimedia.org В финалистах также оказался политолог и профессор ВШЭ 50-летний Олег Матвейчев, которому пришлось публично оправдываться за пост в Facebook про "либеральную сволоту" Алексея Навального

Natalia Usselman / wikimedia.org

26 сентября стали известны финалисты конкурса "Лидеры России. Политика" - по результатам двух полуфиналов в итоговый тур вышли 100 человек. "Открытые медиа" изучили списки кандидатов и нашли среди них депутата Госдумы, ставшую одним из авторов "закона Димы Яковлева", президента российского фонда, обвинявшегося во вмешательстве в иностранные выборы, а также скандального профессора ВШЭ и борца с рэпом.

Конкурс проводит АНО "Россия - страна возможностей", созданная в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Как рассказали два собеседника "Открытых медиа", близкие к администрации президента и организаторам конкурса, вышедшие в финал имеют шансы попасть в списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые согласовываются в администрации президента.

Среди "наставников", оказывающих помощь финалистам конкурса, значатся руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, министр финансов Антон Силуанов, ряд членов правительства, главы регионов и другие высокопоставленные должностные лица. Пять победителей прошлых конкурсов стали заместителями федеральных министров, а еще двое - Дмитрий Артюхов и Василий Орлов - главами соответственно ЯНАО и Амурской области.

Несколько финалистов "Лидеров России. Политика" получили известность благодаря своим заявлениям и действиям, вызвавшим громкие скандалы. Попавший в финал олимпийский чемпион и дзюдоист, депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Носов прославился своей борьбой с рэперами. В 2015 году он обратился в полицию в Красноярске, сообщив, что на концерте рэпера Гуфа употребляют наркотики, и таким образом сорвал концерт. После этого скандала Носова исключили из ЛДПР, заявив, что он идеализирует Сталина и создал свою "личную гвардию" в рамках возглавляемого им движения "Антидилер".

В финалистах также оказался политолог и профессор ВШЭ 50-летний Олег Матвейчев, которому пришлось публично оправдываться за пост в Facebook про "либеральную сволоту" Алексея Навального, которая якобы заражает людей коронавирусом и которую он призвал "уничтожить хирургическим путём". Еще одного "лидера" списка, президента "Фонда защиты национальных ценностей" Александра Малькевича, американские СМИ обвиняли во вмешательстве в ливийские выборы. В 2018 году его задержали в Вашингтоне и обвинили в том, что созданный им сайт USA Really якобы фокусируется на "разделяющих американское общество политических вопросах". В США его назвали сотрудником "фабрики троллей", которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также среди финалистов оказался сын члена ЦИК Борис Эбзеев-младший - герой расследования ФБК о квартире за 500 млн рублей на Остоженке, купленной четырехлетним Артуром Эбзеевым.

В финалисты "Лидеров России" вышли и действующие парламентарии. 35-летнюю депутата Госдумы от Чувашии, воспитанницу "Молодой гвардии ЕР" Алену Аршинову в 2018 году раскритиковали из-за законопроекта об отмене обязательного изучения национальных языков в национальных республиках. В подобной денационализации общественники Чувашии увидели "предательство национальных интересов" и собрали более 1600 подписей под петицией об отзыве Аршиновой и ее коллеги Олега Николаева, представляющих регион.

В Думе предыдущего VI созыва Аршинова вошла в группу инициаторов законопроекта о многократном увеличении штрафов за нарушения закона о проведении массовых мероприятий, а также была инициатором запрета на усыновление детей гражданами США, поправок в законопроекты об иностранных агентах и об оскорблении чувств верующих. Вместе с ней в финалисты выбился единоросс Денис Кравченко, лоббирующий в Госдуме интересы оборонно-промышленного комплекса.

Отдельную категорию финалистов представляют члены ОНФ, волонтёрских организаций и других проектов, курируемых внутриполитическим блоком администрации президента во главе с Сергеем Кириенко. Так, в числе финалистов значатся глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель хабаровского отделения ОНФ Андрей Белоглазов, эксперт ОНФ и президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Татьяна Буцкая. В списке финалистов также значится председатель совета "Ассоциации волонтерских центров" Артем Метелев, который при поддержке ЦИК создавал проект "Волонтеры Конституции", посвящённый пропаганде поправок к Основному закону. О том, что представители ОНФ готовятся выдвинуть на выборы в Госдуму около 50 своих кандидатов, сообщалось еще в феврале.