"Левада-центр": россияне все меньше доверяют новостям из телевизора и все больше - соцсетям

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Одновременно с этим растет уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям (с 20 до 23% и с 12 до 24% соответственно). По сравнению с 2016 годом немного вырос уровень доверия к газетам (с 9 до 10%) и радио (с 9 до 10%)

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Жители России все меньше доверяют телевидению и все реже узнают через него новости. Это следует из результатов августовского опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра". По данным опроса, если в 2016 году 86% респондентов узнавали новости из телевизора, то в августе 2020 года их число снизилось до 69%. О доверии к телевидению как к источнику новостей о стране и мире в 2020 году заявили 48% опрошенных; в 2016 году показатель достигал 59%.

Одновременно с этим растет уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям (с 20 до 23% и с 12 до 24% соответственно). По сравнению с 2016 годом немного вырос уровень доверия к газетам (с 9 до 10%) и радио (с 9 до 10%).

При этом, по сравнению с январским опросом "Левада-центра", доверие снизилось почти ко всем источникам новостей. С начала года граждане стали больше доверять только соцсетям (доля доверяющих им выросла с 21 до 24%), лично знакомым людям (рост с 8 до 11%) и телеграм-каналам (рост с 4 до 7%). Доля респондентов, которые не доверяют никому, достигла максимума за последние 11 лет - такой ответ выбрали 16% опрошенных.

По мнению центра, доверие к тем или иным источникам информации оказывает влияние на запоминаемость, представление об их значимости и важности с точки зрения респондента. Так, в августе 2020 года в первой пятерке событий среди россиян, доверяющих теленовостям, не оказалось новостей, связанных с отправлением Алексея Навального, реже отмечались такие события, как арест Сергея Фургала и протесты в Хабаровске. Напротив, среди доверяющих интернет-источникам эти события назывались значительно чаще.

В 2019 году россияне старше четырех лет, по данным компании Mediascope, проводили у телевизора в среднем 3 часа 40 минут в сутки. По сравнению с 2018 годом он снизился на 7,4%. Больше всего (на 23 минуты) время просмотра телевизора сократилось среди зрителей 35-44 лет. При этом телевидение остается первым среди СМИ с наиболее высоким охватом в России, а одним из главных факторов снижения называют именно падение доверия людей к телевидению как к источнику новостей.

При этом затраты бюджета только в следующем году на поддержку государственных и прогосударственных СМИ увеличатся на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие медиа. На прошлой неделе The Insider раскрыл зарплаты телепропагандистов: самым богатым ведущим оказался Артем Шейнин (шоу "Время покажет"). За год он получил от АО "Первый канал" 99 млн 738 тысяч 542 рубля. Сравнив его доход со средней пенсией в России, The Insider подсчитал, что он приблизительно равен годовым выплатам 587 пенсионерам.

В список также вошли Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян - 120 млн в год на каждого (но если считать только деньги, напрямую полученные от НТВ, получится вдвое меньше), Владимир Соловьев (52,6 млн), Алексей Пушков - 18,2 млн, Петр Толстой - 17,5 млн, Ольга Скабеева - 12,8 млн, Евгений Попов - 12,9 млн, Роман Бабаян - 12,2 млн, Андрей Добров - 7 млн. Ведущая программы "Действующие лица" на телеканале "Россия" Наиля Аскер-Заде получает 6 млн 508 тысяч 202 рубля (38 пенсионеров), а один из главных пропагандистов на "второй кнопке", скандальный ведущий Дмитрий Киселев получает всего 4,6 млн рублей. "Самым дешевым" оказался Андрей Норкин ("Место встречи" на НТВ) - его годовой доход составляет 4,3 млн рублей.