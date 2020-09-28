Сын бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко, депутат заксобрания региона Андрей Левченко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

КПРФ Иркутской области По данным, опубликованным на сайте СКР, дело о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале 2019 года

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Сын бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко, депутат заксобрания региона Андрей Левченко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным, опубликованным на сайте СКР, дело о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале 2019 года. В рамках этого дела предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По версии правоохранителей, в октябре 2017 года Хамуляк и другие лица предоставили министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в отборе подрядных организаций. Конкурс был объявлен на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. Олег Хамуляк и Андрей Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку лифтового оборудования на 167 млн руб. Этот договор для получения аванса был предоставлен в фонд капремонта Иркутской области.

После этого была создана еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 млн руб. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оборудования и работ. По оценкам следствия, ущерб, причиненный региону в результате всех этих действий превысил 185 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Андрей Левченко задержан правоохранителями, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В его доме, а также в доме экс-губернатора Сергея Левченко проведены обыски.