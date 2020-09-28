В московском метро с понедельника усилили контроль над соблюдением масочного режима. На некоторых станциях сотрудники при входе требуют от пассажиров надеть маску, сообщает "Интерфакс". Штрафы за их отсутствие не выписывают, но с пассажирами проводится разъяснительная работа. Обязательного ношения перчаток пока не требуют.

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, с мая, когда в Москве был введен масочно-перчаточный режим, за отсутствие средств защиты в общественном транспорте 85 тысяч пассажиров были оштрафованы на общую сумму 425 млн рублей (сумма одного штрафа - 5 тысяч рублей). При этом 48 тысяч пассажиров были оштрафованы только за последние два месяца.

Проверки проводятся выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте. В течение недели проверки охватывают 100% станций метро. "В соответствии с рекомендациями ВОЗ и санитарных врачей в Москве ношение масок на транспорте по-прежнему обязательно. Мы благодарны всем пассажирам, кто надевает маску и защищает не только себя, но и тех, кто находится рядом", - отметил Султанов в разговоре с ТАСС.

В Москве с середины сентября отмечается суточный прирост случаев коронавируса. Последние двое суток регистрируется больше 2 тысяч заболевших. На утро понедельника прирост составляет 2217 инфицированных, 16 человек скончались. По данным оперштаба, растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступило 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%.

Среди новых заболевших 39,7% составляют люди от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет. На долю москвичей от 66 до 79 лет приходится 12,3% новых заражений, дети составляют 12,5% заболевших среди выявленных за сутки, 5,4% - люди старше 80 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями и беременных с 28 сентября соблюдать самоизоляцию, перейти на дистанционный режим работы или взять отпуск. Также рекомендуется временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Собянин также попросил столичные предприятия перевести как можно больше работников на удаленку.

Роспотребнадзор напомнил, что у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны опасные осложнения при коронавирусе. В ведомстве призвали людей старше 60 лет реже посещать общественные места, оплачивать коммунальные услуги покупать товары дистанции, а при посещении мест массового скопления пользоваться масками. Также рекомендуется ограничить контакты с близкими, которые вернулись из-за границы или имеют признаки простуды, часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи; не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза.

При чихании и кашле следует прикрыть рот и нос одноразовой бумажной салфеткой и выбросить ее сразу после использования. Сумки, телефоны, книги и другие предметы после улицы и посещения общественных мест нужно протереть влажными салфетками для дезинфекции.

"Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом", - призвали в Роспотребнадзоре.