Один из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов намерен выступить с личным обращением к суду и заявить о своей невиновности.

Об этом на заседании в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах сообщили его адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк. По их словам, они впервые посетили своего клиента во время визита в Россию, ранее это было сложно сделать из-за ограничений, введенных из-за пандемии. В ходе общения с адвокатами Пулатов заявил, что не причастен к крушению самолета. По словам Пулатова, "он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук" (зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит самолет), ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", - заявила адвокат тен Дуссхатэ.

Она отметила, что Пулатов признался, что участвовал в военных действиях на Украине и видел сбитый самолет, но "не знает, что вызвало катастрофу MH17", передает газета De Volksrant. "Он хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого... На его арест есть международный запрос", - сказал тен Дуссхатэ.

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли. В сентябре 2016-го Объединенная следственная группа (JIT, в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК "Бук" из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил самопровозглашенной ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Россия неоднократно отрицала свою причастность к крушению MH17.

Ополченец Олег Пулатов - один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Международная следственная группа предъявила обвинения в убийстве и причастности к крушению лайнера над Донбассом бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского - Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, Харченко - гражданин Украины.