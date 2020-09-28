В РФ впервые с середины июня больше 8 тысяч новых случаев коронавируса, в Москве второй день подряд больше 2 тысяч

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах - это максимум с 16 июня, когда последний раз было зафиксировано более 8 тысяч инфицированных за сутки.
В Москве второй день подряд отмечается больше 2 тысяч новых заболевших (+2217). Меньше чем за неделю темпы прироста в столице ускорились в два с лишним раза, отмечает Forbes. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 795 человек, сообщает оперативный штаб Москвы. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, говорится в сообщении.
У 27% новых зараженных (2200 человек) по России клинических проявлений болезни не было. Всего в стране зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За сутки скончался 61 человек, общее число умерших увеличилось до 20 385 человек.
По выздоровлению из больниц за сутки выписано 2702 человека, общее число выздоровевших пациентов достигло 945 920.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 2217
Санкт-Петербург - 237
Московская область - 212
Ростовская область - 193
Нижегородская область - 165
Воронежская область - 158
Ханты-Мансийский АО - 151
Кемеровская область - 150
Свердловская область - 146
Ставропольский край - 144
Ульяновская область - 118
Архангельская область - 115
Самарская область - 110
Ямало-Ненецкий АО - 109
Республика Алтай - 107
Красноярский край - 107
Оренбургская область - 103
Саратовская область - 103
Волгоградская область - 102
Удмуртская Республика - 100
Краснодарский край - 96
Пензенская область - 89
Алтайский край - 89
Омская область - 88
Республика Саха (Якутия) - 87
Республика Крым - 86
Иркутская область - 85
Республика Коми - 83
Республика Дагестан - 82
Мурманская область - 81
Пермский край - 75
Тюменская область - 74
Карачаево-Черкесская Республика - 72
Кировская область - 71
Томская область - 71
Забайкальский край - 70
Новосибирская область - 69
Приморский край - 69
Республика Калмыкия - 68
Республика Бурятия - 66
Ленинградская область - 63
Калужская область - 62
Челябинская область - 62
Белгородская область - 61
Хабаровский край - 61
Астраханская область - 57
Орловская область - 55
Ивановская область - 53
Костромская область - 53
Тверская область - 52
Калининградская область - 50
Ярославская область - 48
Вологодская область - 47
Республика Ингушетия - 45
Новгородская область - 43
Республика Тыва - 43
Брянская область - 42
Тамбовская область - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Рязанская область - 41
Владимирская область - 40
Курская область - 40
Республика Хакасия - 40
Республика Башкортостан - 39
Липецкая область - 37
Псковская область - 37
Республика Мордовия - 37
Сахалинская область - 36
Республика Северная Осетия - 35
Магаданская область - 35
Тульская область - 32
Республика Карелия - 30
Республика Адыгея - 30
Курганская область - 30
Чувашская Республика - 28
Амурская область - 28
Камчатский край - 25
Смоленская область - 24
Республика Марий Эл - 23
Республика Татарстан - 23
Севастополь - 23
Еврейская АО - 15
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 2