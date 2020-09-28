ВСЕ ФОТО В РФ впервые с середины июня больше 8 тысяч новых случаев коронавируса, в Москве второй день подряд больше 2 тысяч

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В Москве второй день подряд отмечается больше 2 тысяч новых заболевших (+2217). Меньше чем за неделю темпы прироста в столице ускорились в два с лишним раза

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы У 27% новых зараженных (2200 человек) клинических проявлений болезни не было. Всего в стране зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах - это максимум с 16 июня, когда последний раз было зафиксировано более 8 тысяч инфицированных за сутки.

В Москве второй день подряд отмечается больше 2 тысяч новых заболевших (+2217). Меньше чем за неделю темпы прироста в столице ускорились в два с лишним раза, отмечает Forbes. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 795 человек, сообщает оперативный штаб Москвы. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%, говорится в сообщении.

У 27% новых зараженных (2200 человек) по России клинических проявлений болезни не было. Всего в стране зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За сутки скончался 61 человек, общее число умерших увеличилось до 20 385 человек.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 2702 человека, общее число выздоровевших пациентов достигло 945 920.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 2217

Санкт-Петербург - 237

Московская область - 212

Ростовская область - 193

Нижегородская область - 165

Воронежская область - 158

Ханты-Мансийский АО - 151

Кемеровская область - 150

Свердловская область - 146

Ставропольский край - 144

Ульяновская область - 118

Архангельская область - 115

Самарская область - 110

Ямало-Ненецкий АО - 109

Республика Алтай - 107

Красноярский край - 107

Оренбургская область - 103

Саратовская область - 103

Волгоградская область - 102

Удмуртская Республика - 100

Краснодарский край - 96

Пензенская область - 89

Алтайский край - 89

Омская область - 88

Республика Саха (Якутия) - 87

Республика Крым - 86

Иркутская область - 85

Республика Коми - 83

Республика Дагестан - 82

Мурманская область - 81

Пермский край - 75

Тюменская область - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 72

Кировская область - 71

Томская область - 71

Забайкальский край - 70

Новосибирская область - 69

Приморский край - 69

Республика Калмыкия - 68

Республика Бурятия - 66

Ленинградская область - 63

Калужская область - 62

Челябинская область - 62

Белгородская область - 61

Хабаровский край - 61

Астраханская область - 57

Орловская область - 55

Ивановская область - 53

Костромская область - 53

Тверская область - 52

Калининградская область - 50

Ярославская область - 48

Вологодская область - 47

Республика Ингушетия - 45

Новгородская область - 43

Республика Тыва - 43

Брянская область - 42

Тамбовская область - 42

Кабардино-Балкарская Республика - 42

Рязанская область - 41

Владимирская область - 40

Курская область - 40

Республика Хакасия - 40

Республика Башкортостан - 39

Липецкая область - 37

Псковская область - 37

Республика Мордовия - 37

Сахалинская область - 36

Республика Северная Осетия - 35

Магаданская область - 35

Тульская область - 32

Республика Карелия - 30

Республика Адыгея - 30

Курганская область - 30

Чувашская Республика - 28

Амурская область - 28

Камчатский край - 25

Смоленская область - 24

Республика Марий Эл - 23

Республика Татарстан - 23

Севастополь - 23

Еврейская АО - 15

Чеченская Республика - 6

Чукотский АО - 2

