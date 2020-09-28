С понедельника, 28 сентября, Москва и Московская область первыми среди российских регионов ввели новые ограничительные меры, связанные с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника опять оставаться дома. А всем жителям столицы настоятельно рекомендуется перейти на дистанционный формат работы.

Власти Московской области также рекомендовали жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать с сегодняшнего дня режим самоизоляции. Также рекомендовано перевести максимальное число работников на дистанционную работу.

Так как количество новых случаев инфицирования коронавирусом в России за последние сутки поставило рекорд, начиная с с 16 июня (8135 случаев в 84 регионах), Кремль напомнил губернаторам об их особых полномочиях, которые дают им право самостоятельно выбирать ограничительные меры, исходя их ситуации на их территории. "Во всех регионах разные ситуации и, конечно, здесь губернаторы должны и они и действуют, исходя из ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют", - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

С сегодняшнего дня также введены ограничительные меры в Омской области, где зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса. И это рекордное количество, начиная с 30 августа. На фоне этих данных министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова обратилась к определенным группам жителей с рекомендацией оставаться дома, сообщает "СуперОмск". "Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины - если есть такая возможность, этим категориям граждан лучше прибегнуть к мерам самоизоляции", - заявила министр.

В Республике Коми пожилым жителям и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуют оставаться дома до снятия ограничений. Соответствующий указ "О введении режима повышенной готовности" подписал 28 сентября глава республики Владимир Уйба, передает FlashNord. "В соответствии с указом жителям республики в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется по 28 октября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания)", - говорится в документе.

По 28 октября включительно в Коми продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые продолжают самоизоляцию. В республике за все время пандемии заболели более 8 тысяч человек, только за минувшие сутки зафиксировано 77 случаев инфицирования.

В Свердловской области по меньшей мере на неделю продлены коронавирусные ограничения, действующие в регионе. На Среднем Урале до 5 октября сохраняется режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания.

В Новосибирской области масочный режим продлен до 31 октября, но сласти региона одновременно сняли и часть ограничений. К примеру, разрешено проводить выставки и фестивали, открыты гостиницы, возобновлена работа соляриев, но все это при соблюдении строгих санитарных и противовирусных норм.

В Челябинской области правительство рекомендовало работодателям составить списки сотрудников, которых переведут на удаленную работу. Таких перечней должно появиться два. В одном компаниям нужно прописать минимальную численность работников, необходимых для функционирования организации. Во втором - указать тех, кто может быть отправлен домой на дистанционную работу. Распоряжение, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано в понедельник, 28 сентября.

В Мурманской области правительство обратилось к представителям бизнеса с призывом перевести сотрудников на удаленный режим работы. "Призываю возобновить дистанционный режим хотя бы для трети сотрудников, которые не заняты на производстве и могут работать в домашних условиях. Прошу к этой рекомендации прислушаться", - заявил губернатор Андрей Чибис. Дополнительных ограничений пока в регионе вводить не планируют.

В Республике Алтай региональное правительство по итогам заседания, состоявшегося 28 сентября, приняло решение о продлении до 16 октября режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, главам районных администраций, а также МВД по республике, рекомендовано установить действенный контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. На минувших в республике был зафиксирован рекорд по суточному приросту носителей коронавируса. Коечный фонд решено увеличить и довести до 404 единиц, передает "Регнум".