Бабушкинский районный суд оставил в силе приговор политику Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы 20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал виновным Алексея Навального по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч рублей в доход государства

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Бабушкинский районный суд оставил в силе приговор политику Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа".

В конце февраля мировой суд признал Навального виновным в клевете в адрес ветерана и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей. Защита Навального обжаловала это решение. Эта апелляция и рассматривалась в Бабушкинском суде, куда прибыла в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная. Сам Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи из ИК-3 во Владимире.

Защита просила провести почерковедческую экспертизу по делу, а также отменить приговор и признать политика невиновным. Обвинение просило оставить приговор без изменений.

"Все это дело - подделка. Вплоть до подделки подписей. И вы, Ваша честь, это все прекрасно знаете. Это, видимо, стандарт российского правосудия, когда и показания подделываются, и подписи. Я не знаю, откуда вы взяли судью Акимову. Ощущение, что на улице кто-то стоял у рынка с табличкой "кто хочет подзаработать", тетушка обратилась, а ей сказали судить Навального!", - сказал Навальный.

В итоге суд оставил приговор без изменений, а также решил отправить в Следственный комитет для доследственной проверки материалы о новом оскорблении Навальным ветерана Игната Артеменко, а также судьи и прокурора по делу о клевете. Адвокат Вадим Кобзев заявил, что решение Бабушкинского суда планируется обжаловать в кассационной инстанции.

Новый приговор не отразился на сроке заключения Навального с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет - год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

Кроме того, Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили "Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе", - рассказал РИА "Новости" адвокат Иван Павлов. По его словам, суд примет решение по этому вопросу позднее.

20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал виновным Алексея Навального по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч рублей в доход государства.

Дело в отношении Навального было возбуждено после того, как в июне 2020 года оппозиционер назвал "позором страны", "продажными холуями" и предателями участников агитационного ролика RT в поддержку поправок к Конституции. В съемках приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин, Василий Лановой, Ирина Купченко, кардиолог Лео Бокерия, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

После этого Российский союз ветеранов пожаловался на Навального в СК. Родственники Артеменко заявили, что ветерану стало плохо из-за комментария оппозиционера, при этом сам мужчина не видел постов Навального, ему их пересказали. Суд счел, что Навальный достоверно знал, что распространяемые им сведения являются клеветой, "порочат честь и достоинство, подрывают репутацию".

При этом клеветой суд счел как обвинение Артеменко в "продажности", так и слова Навального о предательстве в адрес ветерана. Судья заявила, что доказательств совершения ветераном предательства нет, так как его не судили за госизмену или шпионаж. Таким образом, по логике суда, Навальный оклеветал героев видео, назвав их предателями. Интересно, что эксперт СК Альбина Глотова в суде сказала, что слова Навального "позор страны" и "продажные холуи" в адрес героев ролика о поправках представляют собой оценочные суждения, а не клевету. Однако суд эту экспертную оценку проигнорировал.