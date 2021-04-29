Андрей Боровиков

Навальный Архангельск / YouTube

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков приговорил к 2,5 года колонии общего режима бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост в соцсети "ВКонтакте" клипа на песню Pussy группы Rammstein, сообщил "Медиазоне" адвокат Алексей Кычин. Этот репост был сделан еще семь лет назад.

Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет. Боровиков вину отрицал, подчеркивая, что этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек. Прокуратура просила для него три года колонии строгого режима.

Сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности. По версии следствия, видео Боровиков якобы разместил "с целью доведения до общего обозрения циничных, вульгарных, не имеющих художественной, культурной ценности материалов, содержащих изображения половых органов, полового акта, а также с целью незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов".

В оперативно-разыскных мероприятиях по делу принимал участие бывший волонтер штаба Александр Дурынин, который под контролем оперативников пришел к Боровикову со скрытой видеокамерой и снял, как тот удаляет клип.

4 сентября 2020 года Октябрьский суд Архангельска оштрафовал Боровикова на 4000 рублей по административной статье о пропаганде наркотиков (статья 6.13 КоАП). Поводом стала копия клипа на песню Децла "Лигалайз" в соцсети "ВКонтакте".

В сентябре 2019 года суд в Архангельске приговорил Боровикова к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (ст. 212.1 УК - неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немецкого мужчины, который "не может потрахаться" на родине и едет за границу ради сексуальных утех без обязательств. В клипе участники группы отыгрывают несколько стереотипных мужских ролей из порнофильмов, а в конце занимаются сексом; в обычной версии клипа кадры с обнаженными телами смазаны.