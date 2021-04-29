Борзенко, мать пятерых детей, в том числе журналистов Александра и Андрея Борзенко, которые ранее работали в "Медузе"*, оказалась обвиняемой на основании видеозаписи, на которой ее самой нет

Михаил Бирюков / Facebook

Задержанная накануне в Москве 65-летняя учительница французского языка лицея N1553 Анна Борзенко после ночи, проведенной в отделе полиции по району Коньково, должна была предстать перед судом. Однако Черемушкинский районный суд столицы вернул в полицию составленный на нее протокол о создании помех движению (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). По этой статьей женщине грозило до 15 суток ареста.

Как сообщает "МБХ медиа", Анну Борзенко отпустили домой, так как в составленном на нее протоколе обнаружены недостатки, но какими именно, неизвестно. По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, недостатки могут быть связаны с тем, что объяснения и рапорты полицейских не соответствуют действительности.

Борзенко, мать пятерых детей, в том числе журналистов Александра и Андрея Борзенко, которые ранее работали в "Медузе"*, оказалась обвиняемой на основании видеозаписи, на которой ее самой нет. Как пояснил адвокат Бирюков, в кадре нет не только Борзенко, но и вообще кого-либо, кто бы перекрывал дорогу. Также в протоколе полиции говорится, что женщина якобы скандировала лозунги "Навальный! Свободу! Путин вор! Долой царя!", привлекала внимание граждан и игнорировала требования сотрудников полиции.

"Видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством. Будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом или прекращено, пока мы не знаем", - добавил адвокат.

На протяжении нескольких дней домой к Анне Борзенко приходили полицейские и просили ее пройти в отдел полиции для составления протокола. При этом повестку женщине силовики не присылали. В итоге Анна Борзенко явилась в отдел, где и была задержана.

На протяжении недели после всероссийской акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля сотрудники полиции задержали более ста человек. Более половины этих задержаний прошли в Москве, хотя во время самой акции были задержаны всего около 30 человек, из них почти всех отпустили без составления протокола.

В частности, полиция пришла к политику Дмитрию Гудкову, а также к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и специальному корреспонденту "Медузы"* Кристине Сафоновой. На Сафонову хотят составить протокол из-за акции, пишет "Медуза"*.

Кроме того, полиция пришла к участвовавшей в акции 21 апреля заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии N 1567 Тамаре Эйдельман. Формально визит был связан не с акцией, а с одним из постов Эйдельман, размещенном в соцсети.

Также был задержан профессор РГГУ Александр Агаджанян, его подстерегли силовики по пути с работы. Страдающего астмой профессора заставили провести ночь в отделе, а на следующий день оштрафовали.

В среду в Москве задержали фотокорреспондента "Вот Так" Георгия Мальца, работавшего на митинге. Полицейские якобы не знали о том, что он журналист. Задержанного повезли в ОВД "Орехово-Борисово Северное", сообщает "ОВД-Инфо".