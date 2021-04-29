Болгария выслала еще одного российского дипломата, Россия в ответ вышлет еще

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МИД Болгарии объявил персона нон грата еще одного российского дипломата и обратился к правоохранительным органам России за полным содействием в "расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств в пожаре и отравления троих болгарских граждан, чтобы выявить и отдать под суд тех, кто совершил это".

Министр иностранных дел Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор с послом Российской Федерации в Софии", призвав Россию приостановить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, сообщает "Болгарское национальное телевидение" (БНТ).

В МИД РФ уже заявили, что Москва ответит на высылку из Болгарии сотрудника посольства РФ в Софии.

20 апреля Россия уже выслала двух дипломатов посольства Болгарии в России - первого секретаря консульской службы посольства Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Ч.Христозова - в ответ на объявление персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Софии. Причиной предыдущей высылки россиян стало скандальное разбирательство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Накануне болгарские СМИ сообщили, что власти страны изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года. Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году.