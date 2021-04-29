Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией

Стопкоронавирус.рф Число суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 в Москве составило 3215

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Число суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 в Москве составило 3215, впервые с 24 января превысив отметку в 3 тыс.

Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069), напомнили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией. Отметим, накануне этот показатель оказался на удивление низким - всего 7848 новых случаев, причем впервые с начала года эта цифра опустилась ниже 8 тысяч.

В итоге в среду государственные информагентства объявили, что Россия находится в фазе снижения и стабилизации. Однако уже сегодня стало понятно, что ситуация вскоре станет более сложной.

О том, что в России началась третья волна коронавируса, о чем официальная статистика умалчивает, сообщило агентство Bloomberg, отметив, что оптимистичные оценки российских чиновников ситуации с COVID привели к тому, что россияне перестали бояться вируса и неохотно делают прививки.

Как заявил РИА "Новости" врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан именно с массовым отказом от вакцинации, а также с несоблюдением масочного режима.

"Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так. Я думаю, это все с этим связано, и народ устал, конечно. Обычно в течение двух инкубационных периодов после послаблений проявляется (рост заболеваемости)", - пояснил Малышев.

По его словам, заболеваемость может быть повышенной еще в течение несколько дней.

За все время пандемии в России было выявлено 4,79 млн эпизодов COVID-19. По этому показателю РФ остается на шестом месте в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.