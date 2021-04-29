Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией
Стопкоронавирус.рф
Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией Число суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 в Москве составило 3215
 
 
 
Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией
Стопкоронавирус.рф
 
 
 
Число суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 в Москве составило 3215
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Число суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 в Москве составило 3215, впервые с 24 января превысив отметку в 3 тыс.

Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069), напомнили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего по России за сутки выявлено 9284 новых эпизода заболевания коронавирусной инфекцией. Отметим, накануне этот показатель оказался на удивление низким - всего 7848 новых случаев, причем впервые с начала года эта цифра опустилась ниже 8 тысяч.

В итоге в среду государственные информагентства объявили, что Россия находится в фазе снижения и стабилизации. Однако уже сегодня стало понятно, что ситуация вскоре станет более сложной.

О том, что в России началась третья волна коронавируса, о чем официальная статистика умалчивает, сообщило агентство Bloomberg, отметив, что оптимистичные оценки российских чиновников ситуации с COVID привели к тому, что россияне перестали бояться вируса и неохотно делают прививки.

Как заявил РИА "Новости" врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан именно с массовым отказом от вакцинации, а также с несоблюдением масочного режима.

"Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так. Я думаю, это все с этим связано, и народ устал, конечно. Обычно в течение двух инкубационных периодов после послаблений проявляется (рост заболеваемости)", - пояснил Малышев.

По его словам, заболеваемость может быть повышенной еще в течение несколько дней.

За все время пандемии в России было выявлено 4,79 млн эпизодов COVID-19. По этому показателю РФ остается на шестом месте в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.