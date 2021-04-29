Роскомнадзор нашел в видео на Pornhub оскорбление власти и церкви

Фотобанк Moscow-Live / Поляков Алексей

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу как минимум шести видеороликов на PornHub, которые могут квалифицироваться как нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, оскорбление представителя власти и пропаганда наркотических средств. Если экспертиза это подтвердит, ролики должны быть удалены или заблокированы. Эксперты говорят, что подобных видео на ресурсе может быть несколько сотен, и блокировка некоторых из них ничего не изменит. Об этом пишут "Известия".

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой провести экспертизу двух видеороликов на PornHub, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. По мнению ведомства, эти клипы потенциально подпадают под ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Также Роскомнадзор обратился в Следственный комитет России с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видеороликов.

Внимание РКН привлекли по меньшей мере еще три ролика на том же ресурсе, главные герои которых демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. Ссылки на материалы ведомство направило в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России для проведения экспертизы. Ролики потенциально подпадают под ст. 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств".

Также Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить один видеоролик, содержание которого может оскорблять представителей власти Российской Федерации. Материал может нарушать ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". По итогам всех вышеперечисленных экспертиз и судебных мероприятий Роскомнадзор намерен внести ссылки на спорный контент в единый реестр запрещенной информации и потребовать удалить эти видеоролики с ресурса, в случае же бездействия доступ к ссылкам на противоправный контент будет ограничен через провайдеров.

По словам экспертов, служба должна получить оценку роликов от вышеперечисленных госорганов не позднее чем через 30 дней. Между тем на PornHub присутствуют целые каналы, авторы которых специализируются на производстве потенциально противоправного видео, и сотни видеороликов, подобных тем, на которые обратил внимание Роскомнадзор. По их мнению, администрация PornHub не уделяет должного внимания модерации видео в российском регионе, и после выборочной блокировки видеороликов хостинг все равно продолжит пополняться аналогичным контентом. Единственным эффективным решением в этом отношении может стать полная блокировка ресурса в России.

Возможно ли это с юридической точки зрения, эксперты не уточняют, но не исключают, что власти могут действовать решительнее, если история приобретет общественный резонанс, считает он. Такое развитие событий вероятно, если на потенциально противоправный контент обратит внимание, например, Российская православная церковь.

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ситуацию не прокомментировали, тогда как православные блогеры полагают, что в России чересчур мягко подходят к регулированию распространения порнографии, и требуют ввести норму, которая бы предписывала разработчикам браузеров блокировать весь непристойный контент в интернете. По их словам, в этом случае Роскомнадзору пришлось бы тратить намного меньше времени и ресурсов на борьбу с порнографией.

В декабре прошлого года Pornhub удалил свыше 10 млн видеороликов, загруженных пользователями, которые не прошли процедуру верификации. На такой шаг компания пошла из-за статьи, в которой говорилось, что ролики с некоторыми девушками размещались на Pornhub без их согласия, а после удаления этих видео с сайта их копии продолжали распространяться в Сети. Кроме того, в статье отмечалось, что на Pornhub размещаются ролики с несовершеннолетними и сцены насилия.

После этого администрация сайта объявила об ужесточении правил модерации. В сообщении говорилось, что теперь Pornhub будет принимать видео только от верифицированных пользователей - речь идет о любительских роликах, которые можно загружать на сайт. Кроме того, порносайт запретил скачивать видео с сайта, сделав исключение только для платных загрузок по Модельной программе.

В результате беспрецедентной чистки база Pornhub сократилась с 13,5 млн до примерно 3 млн роликов (количество роликов, указанное в поисковой строке сайта, периодически меняется), но не исключено, что часть удаленных видео вернется на сайт после проверки. В блоге Pornhub уточняется, что на сайте были оставлены только ролики, загруженные проверенными партнерами и участниками Модельной программы. В связи с этим в компании отметили, что таким уровнем модерации загружаемого контента не могут похвастать другие платформы, включая Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter. Также в сообщении отмечается, что правозащитники находят в Facebook в сотни тысяч раз больше контента со сценами насилия над детьми по сравнению с Pornhub.

В сообщении также утверждается, что нынешняя кампанию против Pornhub была инициирована организациями National Center on Sexual Exploitation и Exodus Cry/TraffickingHub, которые, по мнению администрации Pornhub, ведут борьбу не с нелегальным контентом, а с порнографической отраслью в целом.