Скончался российский ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный "Команды 29", - сообщил Иван Павлов в четверг.

Виктору Кудрявцеву было 77 лет.

Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев был задержан в 2018 году и обвинен в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Как отмечает Павлов, Кудрявцев провел год и два месяца в СИЗО "Лефортово" по абсурдному обвинению, и этот период заключения "совершенно подорвал его здоровье". Еще до ареста у ученого были диагностированы: сахарный диабет, гипертония, стенокардия, атеросклероз артерий нижних конечностей, сердечно-почечная недостаточность, хронический тиреоидит, последствия инфаркта миокарда и множество других недугов. Поняв, что в СИЗО невозможно обеспечить Кудрявцеву требуемую диету, администрация изолятора разрешила передавать для него домашнюю пищу, которую из подмосковного Королева ему привозила жена.

В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить Кудрявцеву лечение за пределами изолятора. 13 мая Кудрявцева перевели в городскую больницу N20 - туда часто отправляют заключенных. Представители ФСИН даже рассказали о возможном освобождении Кудрявцева из-под ареста, но уже 17 мая его вернули обратно СИЗО, так как врачи не нашли у него "заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей".

13 июня суд в очередной раз отказал в переводе Кудрявцева под домашний арест - из-за спам-письма о предварительно одобренном виде на жительство в США, которое следователи нашли в его почте еще осенью.

По версии следствия, в 2013 году Кудрявцев передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту гидродинамики секретные сведения о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Коллеги и близкие ученого говорили, что обмен информацией происходил в 2011-2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Кроме того, Кудрявцев вообще не имел допуска к гостайне. Однако ФСБ считает, что работа по грантам была прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО.

Как поясняла защита Кудрявцева, ученые ЦНИИМаш работали с зарубежными коллегами по программе FP7-Space, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект Transhyberian, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

По данным источника ТАСС, ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года.

Свою вину Виктор Кудрявцев не признал. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-Space была утверждена на правительственном уровне.

В 2013 году проект успешно завершился, а его результаты были опубликованы в открытой печати в России ( в том числе в журнале "Космонавтика и ракетостроение") и за рубежом. Тогда же Кудрявцев в рамках исполнения контракта отправил партнерам два отчета с описанием результатов, полученных в ходе научных исследований. Для передачи отчетов за рубеж потребовались разрешения двух комиссий - внутренней институтской и комиссии экспортно-технического контроля. Обе они разрешения дали, отметив, что конфиденциальных сведений в отчетах нет.

Кроме этого, ЦНИИмаш не занимается разработкой боевых ракет - этим занимаются конструкторы и технологи в учреждениях с гораздо более строгим режимом секретности. Полученные же Кудрявцевым результаты относятся к чистой науке - аэродинамике, сообщала "Команда 29".

В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой доктора Кудрявцева в контексте проекта Transhyberian".

В поддержку Кудрявцева выступали ученые и общественные деятели - президент РАН, совет по правам человека при президенте РФ, "Санкт-Петербургский союз ученых", а также более 130 000 человек, которые подписали петицию за перевод Кудрявцева под домашний арест.

"Дело Виктора Кудрявцева показывает, что на его месте может оказаться практически любой специалист, - говорил сын ученого Ярослав Кудрявцев. - Если можно задним числом оспорить результаты экспертизы, то необязательно даже вести совместные исследования с иностранными коллегами, достаточно просто иметь публикации в зарубежных журналах".

Ярослав отмечал, что уголовные дела против ученых могут негативно повлиять на выбор профессии молодыми специалистами, а это "помешает достичь 25%-го увеличения доли молодых ученых, что является одной из целей нацпроекта "Наука", разработанного по поручению президента РФ".

Виктор Кудрявцев 48 лет проработал в космической отрасли, в ЦНИИмаш. Он прошел путь от рядового инженера до заместителя начальника аэрогидродинамического центра. Его разработки использовались еще в советское время для создания ракет Н1, "Энергия", КСЛВ, а также ракет-носителей "Зенит" и "Рокот".

В последние 20 лет Кудрявцев занимался наукой - он изучал аэродинамику и работал, в том числе, над проектом "Морской старт", за который получил правительственную премию. Кудрявцева избрали действительным членом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, удостоили памятной медали, множества почетных грамот и благодарностей от институтов и предприятий космической отрасли. В 1999 году президент РФ Борис Ельцин наградил его орденом Дружбы.

Кудрявцев хорошо знал английский, сотрудничал с учеными из Индии, Бразилии, Китая, Франции, Нидерландов, Бельгии, а результаты его фундаментальных исследований публиковались в российских и зарубежных журналах.

В 2020 году Московский областной суд приговорил к семи годам колонии ученика Кудрявцева - бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш Романа Ковалева за госизмену. Он, по некоторым данным, признал вину. Сам Кудрявцев, как заявляли его адвокаты, отказался давать показания на Ковалева.

Летом 2019 года был задержан по делу о госизмене третий ученый Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш - 77-летний старший научный сотрудник Сергей Мещеряков. Он занимался проектом, связанным с защитой Земли от астероидов. Головной организацией в проекте выступал Немецкий аэрокосмический центр в Кельне.

В апреле 2019 года Сергей Мещеряков, выступая на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН, предупредил, что облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов советских спутников, опасно для работающих на высоте около 1000 километров космических аппаратов. Ученый отметил, что Россия обязана следить за этим мусором.

Натрий-калиевый сплав использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках "Бук" на советских спутниках радиолокационной разведки "УС-А", сообщало РИА "Новости".