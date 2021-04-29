На Чукотке обещают единовременную выплату в 2000 рублей жителям в возрасте 60 лет и старше, сделавшим прививки от коронавируса, но не уточняют, с какого именно числа

Чукотский автономный округ / ВКонтакте

Российские регионы вслед за Москвой начали вводить собственные программы поощрения пожилых людей старше 65 лет, чтобы мотивировать их на вакцинацию от коронавируса.

Московская система бонусов за прививки заработала по алгоритму, обкатанному во время голосования по поправкам к Конституции РФ, напоминает "Эхо Москвы". Она даже называется так же - "Миллион призов".

Столичным пенсионерам за прививку предлагают купоны на 1000 рублей, которые можно потратить в магазинах-партнерах программы.

В Магаданской области пообещали просто выплачивать по 1000 рублей живыми деньгами людям старше 60 лет и из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от коронавируса, сообщает "Интерфакс".

На Чукотке обещают единовременную выплату в 2000 рублей жителям в возрасте 60 лет и старше, сделавшим прививки от коронавируса, но не уточняют, с какого именно числа.

Но это регионы относительно богатые и относительно малонаселенные. Для сравнения, в Хабаровске за прививки пенсионерам начнут раздавать по десятку куриных яиц. А это в пересчете на деньги - всего около 100 рублей. И то эти подарки будут профинансированы не из бюджета, а за счет спонсоров-бизнесменов.

В Центральной России, за исключением столицы, похожих примеров пока и вовсе не видно.

27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что одну дозу вакцины от коронавируса в России получили 12,1 млн граждан, полностью завершили курс вакцинации 7,7 млн. В процентном соотношении к количеству населения страны (около 146 млн человек) это крайне мало.

В Кремле заявили, что планируют наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Там отметили, что все российские регионы обеспечены вакциной.

Ранее ряд международных организаций сообщили, что Россия по темпам вакцинации занимает достаточно скромное место.

Агентство Bloomberg, объявившее накануне о начале в России третьей волны коронавируса, писало, что оптимистичные оценки российских чиновников по ситуации с COVID, регулярно публикуемые российским оперативным штабом по контролю ситуации с коронавирусом, привели к тому, что россияне перестали бояться вируса и неохотно делают прививки.