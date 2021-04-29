СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова за создание опасных НКО

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, а также сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова. Это дело по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.

Дело было возбуждено еще в начале февраля 2021 года, но известно о нем стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.

"Навальный Алексей Анатольевич... является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному 04.02.2021 ГСУ СК России по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан)", - говорится в материалах дела.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьей список уголовных обвинений, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности, напоминает "Медиазона".

Навальный сейчас находится в колонии по уголовному делу восьмилетней давности. А в четверг, 29 апреля, он принимает онлайн-участие в заседании Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете. В конце февраля мировой суд признал Навального виновным в клевете в адрес ветерана и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей. Защита Навального обжаловала это решение. Эта апелляция и рассматривается сегодня в Бабушкинском суде столицы.