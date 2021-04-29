Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика

Леонид Волков / Youtube.com Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика. Об этом сообщается в его Telegram-канале. По словам Волкова, сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно, так как немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников и всех, кто принимает любое участие в работе сети.

"Не поможет никакой ребрендинг, мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно", - написал Волков.

Он подчеркнул, что не стоит опускать руки: "Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут".

Волков предложил волонтерам, жертвователям и всем сочувствующим поддержать "мощных и крутых региональных политиков", а также сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. "Вы им поможете, и все у них получится", - заключил Волков, не называя конкретных имен и организаций.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил все материалы этого дела.

26 апреля прокуратура РФ приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Тогда же штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих страниц в соцсетях. Сообщалось, что у сотрудников штабов Навального и ФБК* будут удалены рабочие почты, они передадут пароли от аккаунтов, с ними расторгнут договоры о сотрудничестве. Все это будет сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников структур Навального и снизить вероятность их уголовного преследования. Также им дано указание почистить свои страницы в соцсетях от упоминаний и символики ФБК* и штабов Навального.

Если суд признает экстремистскими организациями ФБК*, штабы Навального и "Фонд защиты прав граждан"*, то этот статус сделает невозможной их дальнейшую работу в России. Будет запрещена вся их символика, СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены, уголовная ответственность будет грозить не только руководству этих организаций, но и их рядовым участникам, жертвователям, волонтерам. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.