За последние сутки в России выявлен 4941 случай коронавируса в 84 регионах, 111 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 985 346 заболевших и 17 025 умерших. Отметку в 16 тысяч умерших Россия перешагнула меньше десяти дней назад - 20 августа.
Из больниц за последние сутки выписано 5917 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 804 383.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 677 (12)
Санкт-Петербург - 189 (15)
Московская область - 163 (4)
Нижегородская область - 145 (5)
Ростовская область - 127 (6)
Ставропольский край - 124 (3)
Свердловская область - 116 (7)
Красноярский край - 110 (6)
Архангельская область - 100 (2)
Воронежская область - 98 (2)
Волгоградская область - 98 (3)
Саратовская область - 96
Кемеровская область - 93 (3)
Краснодарский край - 90 (2)
Ульяновская область - 85 (2)
Оренбургская область - 84 (1)
Республика Крым - 84
Приморский край - 78 (2)
Иркутская область - 77
Самарская область - 75
Республика Калмыкия - 73 (1)
Республика Дагестан - 70 (1)
Челябинская область - 70
Алтайский край - 68 (2)
Мурманская область - 65 (1)
Кировская область - 65
Пензенская область - 65 (1)
Ханты-Мансийский АО - 64 (1)
Хабаровский край - 62
Пермский край - 56 (2)
Сахалинская область - 54
Новосибирская область - 51 (2)
Тюменская область - 50
Республика Бурятия - 49
Орловская область - 47 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 46
Карачаево-Черкесская Республика - 45
Омская область - 43 (5)
Томская область - 42 (1)
Республика Саха (Якутия) - 42
Белгородская область - 40 (2)
Костромская область - 38
Астраханская область - 37 (2)
Ивановская область - 36 (1)
Брянская область - 34
Республика Карелия - 34
Ярославская область - 33
Республика Башкортостан - 33 (1)
Вологодская область - 32 (1)
Республика Ингушетия - 32
Республика Мордовия - 32
Курская область - 31
Ленинградская область - 31
Удмуртская Республика - 31
Чувашская Республика - 31
Калужская область - 29
Тульская область - 29 (1)
Республика Татарстан - 29 (1)
Владимирская область - 27 (1)
Рязанская область - 27 (1)
Амурская область - 27
Магаданская область - 26
Тверская область - 24 (2)
Республика Коми - 24 (1)
Калининградская область - 24
Псковская область - 24
Кабардино-Балкарская Республика - 24
Забайкальский край - 24
Тамбовская область - 23
Республика Тыва - 23
Новгородская область - 22 (4)
Республика Алтай - 22
Липецкая область - 21
Республика Северная Осетия - 20
Курганская область - 20
Смоленская область - 19
Республика Адыгея - 19
Республика Хакасия - 17
Республика Марий Эл - 16
Севастополь - 14
Камчатский край - 12
Еврейская АО - 6
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 3