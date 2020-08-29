За последние сутки в России выявлен 4941 случай коронавируса в 84 регионах, 111 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 985 346 заболевших и 17 025 умерших

АГН Москва / Кирилл Зыков Из больниц за последние сутки выписано 5917 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 804 383

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлен 4941 случай коронавируса в 84 регионах, 111 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 985 346 заболевших и 17 025 умерших. Отметку в 16 тысяч умерших Россия перешагнула меньше десяти дней назад - 20 августа.

Из больниц за последние сутки выписано 5917 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 804 383.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 677 (12)

Санкт-Петербург - 189 (15)

Московская область - 163 (4)

Нижегородская область - 145 (5)

Ростовская область - 127 (6)

Ставропольский край - 124 (3)

Свердловская область - 116 (7)

Красноярский край - 110 (6)

Архангельская область - 100 (2)

Воронежская область - 98 (2)

Волгоградская область - 98 (3)

Саратовская область - 96

Кемеровская область - 93 (3)

Краснодарский край - 90 (2)

Ульяновская область - 85 (2)

Оренбургская область - 84 (1)

Республика Крым - 84

Приморский край - 78 (2)

Иркутская область - 77

Самарская область - 75

Республика Калмыкия - 73 (1)

Республика Дагестан - 70 (1)

Челябинская область - 70

Алтайский край - 68 (2)

Мурманская область - 65 (1)

Кировская область - 65

Пензенская область - 65 (1)

Ханты-Мансийский АО - 64 (1)

Хабаровский край - 62

Пермский край - 56 (2)

Сахалинская область - 54

Новосибирская область - 51 (2)

Тюменская область - 50

Республика Бурятия - 49

Орловская область - 47 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 46

Карачаево-Черкесская Республика - 45

Омская область - 43 (5)

Томская область - 42 (1)

Республика Саха (Якутия) - 42

Белгородская область - 40 (2)

Костромская область - 38

Астраханская область - 37 (2)

Ивановская область - 36 (1)

Брянская область - 34

Республика Карелия - 34

Ярославская область - 33

Республика Башкортостан - 33 (1)

Вологодская область - 32 (1)

Республика Ингушетия - 32

Республика Мордовия - 32

Курская область - 31

Ленинградская область - 31

Удмуртская Республика - 31

Чувашская Республика - 31

Калужская область - 29

Тульская область - 29 (1)

Республика Татарстан - 29 (1)

Владимирская область - 27 (1)

Рязанская область - 27 (1)

Амурская область - 27

Магаданская область - 26

Тверская область - 24 (2)

Республика Коми - 24 (1)

Калининградская область - 24

Псковская область - 24

Кабардино-Балкарская Республика - 24

Забайкальский край - 24

Тамбовская область - 23

Республика Тыва - 23

Новгородская область - 22 (4)

Республика Алтай - 22

Липецкая область - 21

Республика Северная Осетия - 20

Курганская область - 20

Смоленская область - 19

Республика Адыгея - 19

Республика Хакасия - 17

Республика Марий Эл - 16

Севастополь - 14

Камчатский край - 12

Еврейская АО - 6

Чеченская Республика - 5

Ненецкий АО - 3

