В Хабаровске прошла восьмая субботняя акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Собравшиеся призывали отправить президента России Владимира Путина в отставку, а также угрожали объявить забастовку из-за нежелания властей вступать в диалог, пишет "Байкал Daily".

Протесты в Хабаровске проходят уже 50 дней. Участники акции традиционно прошли по центральным улицам Хабаровска и провели митинг у здания краевой администрации на площади Ленина. К пешей колонне протестующих присоединилась автоколонна под музыку Виктора Цоя, сообщает Telegram-канал "Автозак Live" .

Собравшиеся скандировали: "Путин - вор", "Дегтярев, выходи", "Правительство - в отставку". Многие несли плакаты в поддержку Алексея Навального, который находится в коме в берлинской клинике "Шарите": "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", "Хватит травить людей", "Знает правитель, кто отравитель".

Из новшеств на акции появился специальный ящик для писем и записок Фургалу, пишет DVhab.ru. Оценивая численность акции, издание сообщает, что "можно говорить о тысячах человек", однако по сравнению с предыдущими субботами людей "все-таки поменьше". Власти Хабаровска оценили число участников в 1200 человек, отметив, что очередная субботняя акция "вновь показала спад активности".

Мало было и полиции. "Видимо, стражи порядка окончательно пришли к выводу, что протестующие настроены мирно", - пишет Dvhab.ru. Однако без задержаний не обошлось. В спецприемник отправили водителя второго "фургаломобиля" Андрея Маклыдина, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на журналиста RusNews Сергея Айнбиндера.

Маклыдину вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Он останется в спецприемнике до суда 31 августа. Водителя первого "фургаломобиля" Ростислава Буряка суд в июле арестовал на восемь суток по той же статье о создании помех движению транспорта, его фургон отправлен на штрафстоянку.

50-й день протестов в Хабаровске

❌161 административное дело

❌19 человек арестованы pic.twitter.com/jXWsubAnmJ— Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) August 29, 2020

Сегодня пятидесятый день протестов в Хабаровске. Ни угрозы, ни аресты не могут остановить людей. pic.twitter.com/M41uFfXYmf— Андрей Пивоваров (@brewerov) August 29, 2020

"Знает правитель, кто отравитель!" pic.twitter.com/5JVIIl4Cyw— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 29, 2020

Новый Фургаломобиль на месте! pic.twitter.com/Vxecv108BV— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 29, 2020

В Хабаровске живут очень смелые и целеустремлённые люди pic.twitter.com/rVP4zJISce— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 29, 2020