Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора лаборатории InfoWatch Наталью Касперскую. В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечены их заслуги "в становлении и развитии" российского сегмента интернета.

Кроме того, Орденом Александра Невского за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" награждены лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и член Союза кинематографистов России, режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман.

Всего в списке награжденных десятки российских дипломатов, ученых, государственных служащих, работников сфер образования и информационных технологий.

Так, Ордена Дружбы удостоены заместитель постпреда России при НАТО Юрий Горлач, заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Алексей Исаков и посол России в Республике Ботсвана Виктор Сибилев. Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, отметивший на днях свое 70-летие, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден советник российского посольства в Израиле Игорь Мартынов.