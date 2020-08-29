ВСЕ ФОТО "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - заявил Путин в интервью Сергею Брилеву

Пресс-служба Президента России Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина в свою очередь объяснила отказ приглашать представителей ЦИК других стран тем, что им не получится обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса

Фото: mogilev.gov.by

Президент России Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко - их победителем. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - заявил Путин в интервью Сергею Брилеву, фрагменты которого показал телеканал "Россия 1".

Президент РФ отметил, что "кто-то может сомневаться в результатах", но лично у него "есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны". Поэтому в Кремле исходят из того, что выборы в Белоруссии состоялись, сказал Путин, напомнив, что сразу признал их легитимность и поздравил Лукашенко с победой.

Российский президент стал третьим мировым лидером после председателя КНР Си Цзиньпина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, поздравившим Лукашенко с победой, причем еще до объявления официальных результатов.

Белорусский МИД направил приглашение наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ только 15 июля - менее чем за месяц до проведения выборов. За день до этого пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что решение пригласить наблюдателей будет принято "в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом".

Директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир 15 июля заявила, что БДИПЧ не будет направлять наблюдательную миссию в Белоруссию из-за того, что приглашение не было направлено своевременно. Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса БДИПЧ приложило все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами и проводило наблюдение в нескольких странах, поскольку ограничения на поездки были широко сняты. Отсутствие своевременного приглашения в такой сложной ситуации, по словам Гисладоттир, отражает отсутствие обязательств по сотрудничеству с наблюдателями за выборами от БДИПЧ, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ.

В белорусском МИДе решение Бюро назвали "разочаровывающей неожиданностью". Пресс-секретарь ведомства заявил, что в Минске "изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов" в президенты. Направлять наблюдателей в Белоруссию отказалась и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Не присылал своих наблюдателей и Центризбирком России. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это тем, что комиссия не получила соответствующего приглашения.

Она также отметила, что российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ, в этом году также "не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием" (цитата по Tut.by). Невозможность отправить наблюдателей от ЦИК в составе миссии СНГ Памфилова объяснила, "мягко говоря, весьма специфическим отношением" белорусских властей к пандемии.

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина в свою очередь объяснила отказ приглашать представителей ЦИК других стран тем, что им не получится обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в том же интервью Брилеву Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов в помощь Минску. По словам президента РФ, этот резерв не будет использоваться, пока "ситуация не будет выходить из под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее". При этом Путин выразил надежду, что задействовать резерв силовиков не понадобится.

Путин также считает, что Россия ведет себя "более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны", и, хотя относится к происходящему "небезразлично", освещает события "достаточно объективно", "всесторонне с обеих сторон".

Путин отметил, что это "очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, в каком угодно". Он добавил, что с участниками уличных протестов надо считаться, и в качестве встречного шага назвал предложение Лукашенко рассмотреть возможность конституционной реформы, после которой будет возможность провести новые парламентские и президентские выборы.

Поведение белорусских силовиков Путин назвал "сдержанным" и сразу обратился к тому, что происходит за рубежом: "А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день? А разве по себе, когда в безоружного человека, в спину стреляют ему, при том что у него в машине еще трое детей сидят?" Президент РФ заявил об избирательности тех, кто "сейчас ставит что-то в вину Белоруссии и белорусскому руководству, президенту Лукашенко", но не осуждает зарубежные акции.

"Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", - заявил Путин.