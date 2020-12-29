Анатолий Чубайс

АГН Москва / Александр Авилов "А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?" - заметил Чубайс, имея в виду разговор президента по видеосвязи с новым главой "Роснано" Сергеем Куликовым

Пресс-служба Президента России

Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента по связям с международными организациями, рассказал в эфире телеканала RTVi о разговоре с Владимиром Путиным перед своим уходом с поста главы "Роснано".

По словам Чубайса, глава государства сам предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс при этом поставил условие: он не хотел быть госслужащим и иметь статус помощника Путина.

"В принципе, как правило, спецпредставитель - это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана, - сказал Чубайс, - Мигалка, ксива, кабинет, секретарша - главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента".

Кроме того, Анатолий Чубайс рассказал, что перед уходом с поста главы "Роснано" общался с Владимиром Путиным, "хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени".

"А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?" - заметил Чубайс, имея в виду разговор президента по видеосвязи с новым главой "Роснано" Сергеем Куликовым.

Напомним, Чубайс стал спецпредставителем Путина по достижению целей устойчивого развития 4 декабря, до этого он в течение 13 лет руководил "Роснано".