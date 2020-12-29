ФСБ попросила Путина о существенном расширении полномочий и дополнительных выплатах сотрудникам

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Представители ФСБ предложили ввести ряд дополнительных выплат сотрудникам "в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими"

Следственный комитет Российской Федерации

Федеральная служба безопасности подготовила законопроект, который предусматривает возможность введения новых выплат для сотрудников и расширение полномочий службы. Проект поправок к указу президента "О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ" опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что ФСБ необходимо наделить функцией охраны и обороны объектов органов безопасности "в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц". Также представители ФСБ предложили ввести ряд дополнительных выплат сотрудникам "в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими".

Кроме того, проект предлагает разрешить ФСБ принимать, регистрировать и проверять сообщения о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, а также организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП России к ведению органов безопасности.

Еще один пункт в проекте поправок предусматривает, что силовики будут обеспечивать "информационную безопасность Российской Федерации в информационно-психологической сфере". Общественное обсуждение проекта началось 28 декабря и продлится до 11 января.

Ранее Федеральное собрание РФ одобрило закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к российским СМИ. Теперь Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Совет Федерации также одобрил закон, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете. Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин объяснял ранее, что закон будет распространяться в том числе на блогеров и авторов телеграм-каналов. Такое же наказание - до двух лет колонии - закон вводит за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".