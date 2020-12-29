Представителей средств массовой информации, которые внесены в реестр иностранных агентов, вызвали в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу для составления административных протоколов за нарушение правил маркировки. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора. Представители каких именно СМИ-иноагентов были вызваны, в сообщении не уточняется.

Возможно, речь идет о первых пяти физических лицах, признанных СМИ-иностранными агентами 28 декабря, пишет Znak.com. В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты издания "7×7" Сергей Маркелов, радио "Свобода" Людмила Савицкая, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона", - утверждают в ведомстве.

Власти не скрывают, что фактически "мстят" российским СМИ за те ограничения, с которыми сталкиваются за рубежом прокремлевские СМИ. В Роскомнадзоре подчеркивают, что "при этом российские СМИ, работающие за рубежом, выполняют все существующие нормы местного законодательства, применяемые к иностранным агентам, хотя и не согласны с некоторыми его положениями".

В этой связи управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вызваны представители СМИ-иноагентов, в отношении которых будут составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях. Этой статьей предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц - 50 тыс. рублей; на юридических лиц - 500 тыс. рублей.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 13 СМИ и пять человек.

Закон о людях-иноагентах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. В Госдуму законопроект внесли депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой российскими властями в качестве "зеркальной меры" на признание телеканала RT иностранным агентом в США. В ответ в России признали иностранными агентами десять филиалов американских СМИ.

Законопроект предполагал, что физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно распространяет материалы для неограниченного круга лиц и получает иностранное финансирование.

Поправки, подготовленные ко второму чтению, позволяют причислить к иностранным агентам граждан, которые распространяют сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа. Таким образом, иностранными агентами могут признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми.

Принятие закона, создающего новый механизм преследования инакомыслящих и тех, кто не является потребителем государственной пропаганды, пытались остановить деятели культуры. Они обратились к Владимиру Путину с открытым письмом с просьбой отклонить законопроект. Письмо подписали, в частности, музыканты Андрей Макаревич и Алексей Паперный, писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, художник-мультипликатор Гарри Бардин, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Мирзоев, актер Андрей Смирнов, литературовед и издатель Ирина Прохорова, политики Лев Шлосберг, Леонид Гозман, правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Борис Альтшулер, социолог Лев Гудков, кандидат исторических наук Сергей Дмитриев, физик Адам Гликман. Всего обращение подписали 60 человек, участников Конгресса интеллигенции.

"Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав", - подчеркивалось в заявлении. Конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения нового закона к нему. Он посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно, утверждали правозащитники и деятели культуры.

"Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков", - говорилось в открытом письме. Однако гарант Конституции Владимир Путин оказался глух к этим доводам.