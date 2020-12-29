2020 год оказался самым сложным для России с 1991 года и самым тяжелым для личного и семейного благополучия с 1998 года

АГН Москва / Александр Авилов 9% сказали, что год был труднее для личного и семейного благополучия

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

2020 год оказался самым сложным для России с 1991 года и самым тяжелым для личного и семейного благополучия с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% опрошенных заявили, что этот год был более тяжелым, чем предыдущий лично для них и для их семей, что в свою очередь стало самым высоким показателем с 1998 года, когда 79% сказали, что год был труднее для личного и семейного благополучия. Кроме того, 27% участников нового исследования сообщили, что для них и их семей 2020 год стал таким же, как и предыдущий. Лишь 5% ответили, что для них год стал легче.

50% респондентов назвали 2020 год плохим или очень плохим, хорошим - только 10%. Это рекордный показатель с 1998 года, когда о плохом годе заявили 65% опрошенных. Для сравнения, в 2019 году лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% - хорошим.

Относительное большинство россиян (47%) посчитали, что 2020 год стал в целом неудачным (удачным - 44%). Год же назад доля тех, кто назвал 2019 год удачным, составляла 61%, а неудачным - только 29%.

Большинство россиян заметили ухудшение положения в таких сферах как общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%).

Среди тех, кто недоволен системой образования, оказались главным образом женщины в возрасте матерей и бабушек, отмечает в публикации VTimes руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексей Левинсон. Некоторые из них даже усматривают в образовательном кризисе политический подтекст: "Президент недаром говорил, мол, многовато людей с высшим, а кто у станка будет стоять? Вот и готовят таких, кто за высшим тянуться не станет. Кто умом будет попроще". Другие респонденты добавляют: "Тупыми же управлять легче, вот они и растят поколения, которыми им будет править легко".

В таких областях как работа правоохранительных органов, деятельность СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ и возможность свободно высказывать свое мнение большинство россиян особых изменений в 2020 году не увидели.

Опрос был проведен 18-20 декабря 2020 года среди 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью по случайной двухосновной выборке. Статистическая погрешность не превышает 2,4%, отмечает "Левада-центр".

"Левада-центр" (Аналитический центр Юрия Левады) - негосударственная исследовательская организация. Коллектив специалистов центра был образован в 1987-1989 годах под руководством Татьяны Заславской, Бориса Грушина, Валерия Рутгайзера и Юрия Левады и до 2003 года работал во ВЦИОМе. В 2003 году весь штат сотрудников, не согласившись со сменой руководства (совет директоров ВЦИОМ, состоящий из представителей государства, отправил Юрия Леваду в отставку), покинул ВЦИОМ, перейдя в созданный ими негосударственный центр исследования общественного мнения "ВЦИОМ-А". После того как Федеральная антимонопольная служба РФ запретила использовать это название, организация была переименована в Аналитический Центр Юрия Левады ("Левада-центр").

Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение было вынесено в результате проверки, проведенной по заявлению сопредседателя движения "Антимайдан", единоросса и члена Совета Федерации Дмитрия Саблина.

Директор "Левада-центра" профессор Лев Гудков отмечал, что организации, получившей статус иноагента, грозит полная ликвидация. "Я не говорю о неизбежном сокращении возможностей финансирования наших работ. Но само по себе клеймо "иностранного агента", которое в нашей стране понимается исключительно как синонимичное "шпиону" и "диверсанту", блокирует проведение массовых и прочих социальных опросов. Страх, оставшийся с советских времен, парализует людей, в особенности имеющих отношение к государственным структурам - образования, медицины, управления и т.п. В ряде регионов нам сообщают, что сотрудникам госучреждений запрещено контактировать с представителями организаций, имеющих ярлык "иностранных агентов", - подчеркнул он.

В 2020 году деятельность "Левада-центра" продолжает вызывать недовольство Кремля. В апреле "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому россияне стали хуже относиться к Владимиру Путину, который отстаивает интересы олигархов и силовиков.

А в конце марта "Левада-центр" выяснил, что 62% россиян выступают за возрастной лимит для президента и не хотят новых президентских сроков для Путина. А в конце февраля опрос показал, что лишь четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, которые все же были приняты и закрепили за Путиным возможность снова сесть в президентское кресло.

После таких исследований близкое к Кремлю новое руководство "Ведомостей" запретило публиковать опросы "Левада-центра" и критиковать "обнуление" сроков Путина. "Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами. Так что это грустно, но неудивительно, поле сужается. Жаль, конечно", - пояснил Лев Гудков.