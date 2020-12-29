В феврале Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от шести до 18 лет колонии

Радио Свобода / YouTube

Апелляционный военный суд посчитал "достаточно мотивированными" отказы в расследованни пыток фигурантов дела "террористического сообщества "Сеть"*", поскольку на них жаловались не все обвиняемые. Выдержки из мотивировочной части решения приводит "7х7".

В феврале Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от шести до 18 лет колонии. Рассказы о пытках назывались судом "надуманными" и нужными для "придания уголовному делу значительного общественного резонанса". В октябре на апелляции приговор сроки оставили в силе.

"Только трое - Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев - заявляли о физическом насилии и пытках. Куксов сообщал только о насилии при задержании <…> Чернов и Иванкин - лишь о моральном давлении и угрозах, а Кульков же вовсе не сообщил подобного ни окружному военному суду, ни суду апелляционной инстанции. Это само по себе ставит под сомнение утверждения об обратном других обвиняемых по делу", - считает апелляционный суд.

Признательные же показания, которые, по версии защиты, были даны под пытками, они сообщали "свободно и добровольно". Приведенные тогда подробности "могли быть известны только им как участникам событий", а следователи сфабриковать бы их не смогли, говорится в решении.

Неточности и противоречия в показаниях секретных свидетелей судьи объяснили "давностью событий, индивидуальными особенностями памяти и восприятия отдельных деталей и внешности людей". Показания же свидетелей, которые заявили в зале суда о давлении и угрозах, опровергаются показаниями сотрудников ФСБ, считает апелляционный суд. Сотрудники ФСБ, по утверждению суда, "сугубо исполняли свои служебные обязанности" и не были лично заинтересованы в осуждении фигурантов.

Судьи сочли, что основные документы обвинения ("Положение" и "Съезд "Сети"*") не могли писать за фигурантов сотрудники ФСБ: "Объективно невозможно разработать столь объемный массив специфических документов, создать и внести их в компьютерные устройства лицами, никак не связанными со взглядами, идейными убеждениями и практической деятельностью осужденных".

Хранение и осмотры телефонов фигурантов без упаковки, считает апелляционный суд, тоже не могут быть доказательством фабрикации. Возникшие нестыковки с вещдоками судьи объяснили "обстоятельствами сугубо технического характера".

Адвокат Ильи Шакурского Сергей Моргунов, сказал, что защита "не ожидала другого" от суда. "Апелляционный суд даже "перешагнул" суд первой инстанции: если тот одним мазком коснулся признательных показаний, то апелляционный говорит о них несколько раз просто в открытую. Говорит, что это "беспредметный спор", потому что суд первой инстанции их не учитывал в приговоре. Но показания [оперативника ФСБ Вячеслава] Шепелева суд подтверждает именно признательными показаниями подсудимых на следствии. Значит, использует. Нормально?!" - пояснил адвокат.

По его словам, апелляционный суд пишет, что раз Кульков не заявлял о пытках, значит, и пыток не было. "Позвольте, но Кульков заявлял, что он и в "Сети"* не был, почему бы тут его слова не перенести на других по аналогии?" - добавил защитник.

Он также обратил внимание на утверждение суда о том, что многие подробности были известны только участникам событий и сотрудники органов ФСБ не могли о них знать. "Позвольте, но ведь с апреля 2017 года [за полгода до возбуждения дела "Сети"*] проводились оперативно-разыскные мероприятия, и сначала эти сведения стали известны как раз сотрудникам ФСБ, и только потом они появились в уголовном деле!" - сказал Сергей Моргунов.

"Дело "Сети"*"

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть"* было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. Тогда в течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева (последнего силовики нашли в Петербурге и этапировали в Пензу). Двое пензенцев - Максим Иванкин и Михаил Кульков - скрылись и были объявлены в розыск; 6 июля 2018 года стало известно, что их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. В январе 2018 года в Петербурге по тому же делу были задержаны Виктор Филинков и Игорь Шишкин. 11 апреля обвинения предъявили еще одному петербуржцу - Юлию Бояршинову. Большинство из задержанных - анархисты и антифашисты. Они также увлекались страйкболом. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов, подготовки к революции и гражданской войне.

По версии ФСБ, не позднее мая 2015 года фигурант дела Дмитрий Пчелинцев решил объединить анархистов и антифашистов из разных городов - Пензы, Петербурга и Москвы - в "боевые группы" для нападения на силовиков, атак на органы власти, военкоматы и отделения "Единой России". Активисты якобы собирались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", а когда наступит "час Ч", поднять вооруженный мятеж.

Следствие уверяет, что пензенские анархисты неоднократно участвовали "в полевых выходах террористического сообщества" - ездили на тренировки в лес, заброшенный пионерлагерь и завод под Пензой. Согласно обвинительному заключению, между ними были распределены роли тактика, разведчика, сапера, связиста и медика. Во время обысков у фигурантов дела нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты. Родственники антифашистов говорили, что оружие подбросили.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Об истязаниях подробно говорили Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. В сентябре Арман Сагынбаев сказал, что дал признательные показания под пытками. Уже в суде о пытках сообщил еще один обвиняемый - Андрей Чернов.

О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова Александра, уехал в Финляндию и получил там политическое убежище.

Пчелинцев и Шакурский говорили, что сотрудники ФСБ пытали их током в подвале пензенского СИЗО. Шишкин о пытках не заявлял, однако врачи диагностировали у него перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Кроме того, обвиняемый Юлий Бояршинов несколько месяцев провел в "пресс-хатах" СИЗО-6 Ленинградской области. Там его несколько раз избивали, пишет "Медиазона".

На теле Виктора Филинкова и Ильи Капустина правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током. Но силовики назвали эти отметины последствиями "укусов клопов". Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.

Один из фигурантов дела - антифашист Игорь Шишкин - получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Дело против еще одного фигуранта - Егора Зорина - прекратили в сентябре 2018 года. Он дал тоже показания на других фигурантов, после чего его отпустили под домашний арест.

10 февраля 2020 года в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети"* осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские ученые, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осужденных антифашистов.

В июне Филинкова и Бояршинова приговорили к семи и 5,5 года колонии.

21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осужденных по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети"* и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергли.

В мае в суде были допрошены психолог и лингвисты, которые проводили экспертизу так называемых "Свода Сети"* и "Протокола съезда" на предмет экстремизма. Эти документы обвинение считает основополагающими в доказательстве вины подсудимых. "Свод Сети"*, по их мнению, содержит структуру и цели террористического сообщества. Ни экстремизма, ни оправдания терроризма в этих документах эксперты не обнаружили. Их содержание посчитали отрывочным и включающим в себя среди прочего фрагменты любовной переписки и списки покупок. "Не удалось установить смысловое содержание файла, определить тему, предмет речи и адресата", - заявила в суде эксперт-лингвист.