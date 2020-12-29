Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и "иных лиц"

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и "иных лиц". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает "Интерфакс". Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В данный момент Навальный находится в Германии после курса лечения.

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила Петренко.

В настоящее время ведутся следственные действия.

Эту новость уже прокомментировал в своем Instagram сам Навальный, предположив, что власти РФ "просто бьются в истерике".

"Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду. Присоединяйтесь ко мне. Россия должна быть свободна от воров-оккупантов и их приспешников в погонах", - отметил политик. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш напомнила, что Навальный ранее не раз говорил, что "в результате его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого и ФБК".

"Как говорится, ЧТД, - написала она в Twitter. - Как описать современную Россию одним предложением: в ней за твое успешное расследование попытки твоего же убийства против тебя возбуждают уголовное дело".

ФБК и сеть штабов Навального, "действительно, существуют исключительно на ваши пожертвования", отметил соратник Навального, руководитель сети региональных штабов ФБК Леонид Волков в своем телеграм-канале. Алексей Навальный не получает зарплаты в ФБК, и многократно публично отчитывался как о доходах, так и расходах своей семьи, подчеркнул он.

"Напомню, что мы гордимся этим, а не скрываем это. Больше 30 тысяч человек подписаны на регулярные, ежемесячные платежи, и почти 200 тысяч человек переводили деньги хотя бы раз и делают это от случая к случаю; все это - граждане России, которые отправляют свои, честно заработанные деньги. Средний размер пожертвования уже много лет составляет примерно 500 рублей.

Напомню, что мы публично отчитываемся обо всех пожертвованиях раз в год как перед жертвователями, так и перед Минюстом. Напомню, что только в сети штабов Навального работает почти 200 сотрудников в 38 регионах, и все они - как и все сотрудники ФБК - получают зарплату из ваших пожертвований, и только налогов и взносов мы платим более 50 млн рублей в год.

Напомню, что еще в 2014 году было возбуждено "дело о Яндекс.Кошельках" относительно пожертвований на мэрскую кампанию Алексея Навального: тоже был громкий пресс-релиз о том, что, якобы, имело место "мошенничество с донатами". За шесть лет "следствия", после тысяч допросов жертвователей, не было установлено ни одного "потерпевшего", но дело так и не было закрыто - формально, "расследование" продолжается.

Объявить "мошенничеством" самую большую краудфандинговую кампанию в нашей стране - плюнуть в лицо сотням тысяч сторонников ФБК по всей России, резюмировал Волков.