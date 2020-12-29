Минюст признал иноагентом центр "Насилию.нет"

"Насилию.нет"

Министерство юстиции России признало иностранным агентом центр "Насилию.нет", который помогает жертвам домашнего насилия. Об этом на страничке в Facebook сообщила директор центра Анна Ривина. "Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - написала она.

О проверке Минюста сотрудники кризисного центра узнали в середине сентября. Оказалось, что на них пожаловался некто Трубецкой А. А., однако суть его претензий не раскрывалась. По другой версии - центр начали проверять из-за того, что его представители по собственной инициативе не подали документы на включение в реестр иноагентов.

Анна Ривина утверждает, что ее организация не соответствует критериям для включения в такой список, так как центр "Насилию.нет" занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан, пишет "Новая газета". Но власти придерживаются иного мнения.

Ранее ГУ МВД Москвы вынесло решение о выдворении в двухнедельный срок правозащитницы и гражданки США Ванессы Коган. В России она живет уже одиннадцать лет, замужем за гражданином РФ, двое их детей родились здесь. Ванесса Коган возглавляла НКО "Правовая инициатива", включенную в реестр иноагентов в 2019 году. Как и центр "Насилию.нет", организация занимается проблемами домашнего насилия, защитой прав женщин и детей, а также помогает жертвам пыток и вооруженных конфликтов. 11 декабря ЕСПЧ вынес срочное решение по приостановке выдворения правозащитницы до рассмотрения в российских судах жалобы на аннулирование вида на жительство.

29 декабря сотрудники МВД задержали в Москве Ванессу Коган и доставили из дома в отдел полиции, рассказала "Медиазоне" пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич. На американку собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России (статья 18.8 КоАП), рассматривать его будет Коптевский районный суд.

Все части указанной статьи предполагают штраф с выдворением из страны "или без такового", а по части 1.1 о нахождении в России без необходимых документов, которую, по предположению Бабич, могут вменить Ванессе Коган, выдворение обязательно.

Миграционное управление МВД в начале декабря аннулировало вид на жительство правозащитнице, которая в сентябре подала документы на получение гражданства по упрощенной процедуре. В решении это объяснялось тем, что деятельность Ванессы Коган "составляет угрозу безопасности Российской Федерации", а сотрудники миграционного центра в подмосковном Сахарове говорили ей, что "ее кандидатуру не одобрили в ФСБ".