Минюст признал иноагентом центр "Насилию.нет"
"Насилию.нет"
Минюст признал иноагентом центр "Насилию.нет"
 
 
 
Минюст признал иноагентом центр "Насилию.нет"
"Насилию.нет"

Министерство юстиции России признало иностранным агентом центр "Насилию.нет", который помогает жертвам домашнего насилия. Об этом на страничке в Facebook сообщила директор центра Анна Ривина. "Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - написала она.

О проверке Минюста сотрудники кризисного центра узнали в середине сентября. Оказалось, что на них пожаловался некто Трубецкой А. А., однако суть его претензий не раскрывалась. По другой версии - центр начали проверять из-за того, что его представители по собственной инициативе не подали документы на включение в реестр иноагентов.

Анна Ривина утверждает, что ее организация не соответствует критериям для включения в такой список, так как центр "Насилию.нет" занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан, пишет "Новая газета". Но власти придерживаются иного мнения.

Ранее ГУ МВД Москвы вынесло решение о выдворении в двухнедельный срок правозащитницы и гражданки США Ванессы Коган. В России она живет уже одиннадцать лет, замужем за гражданином РФ, двое их детей родились здесь. Ванесса Коган возглавляла НКО "Правовая инициатива", включенную в реестр иноагентов в 2019 году. Как и центр "Насилию.нет", организация занимается проблемами домашнего насилия, защитой прав женщин и детей, а также помогает жертвам пыток и вооруженных конфликтов. 11 декабря ЕСПЧ вынес срочное решение по приостановке выдворения правозащитницы до рассмотрения в российских судах жалобы на аннулирование вида на жительство.

29 декабря сотрудники МВД задержали в Москве Ванессу Коган и доставили из дома в отдел полиции, рассказала "Медиазоне" пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич. На американку собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России (статья 18.8 КоАП), рассматривать его будет Коптевский районный суд.

Все части указанной статьи предполагают штраф с выдворением из страны "или без такового", а по части 1.1 о нахождении в России без необходимых документов, которую, по предположению Бабич, могут вменить Ванессе Коган, выдворение обязательно.

Миграционное управление МВД в начале декабря аннулировало вид на жительство правозащитнице, которая в сентябре подала документы на получение гражданства по упрощенной процедуре. В решении это объяснялось тем, что деятельность Ванессы Коган "составляет угрозу безопасности Российской Федерации", а сотрудники миграционного центра в подмосковном Сахарове говорили ей, что "ее кандидатуру не одобрили в ФСБ".