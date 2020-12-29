Привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого цитирует ТАСС.

"Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет", - сказал Мурашко. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил "Интерфаксу", что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса. Он не исключил, что в этот документ могут быть добавлены сведения о других прививках.

Мурашко также заявил, что все поставки вакцины идут в соответствии с графиком, за последние три недели в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины. Кроме того, работает ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, а за последнюю неделю появилось 45 новых пунктов вакцинации от коронавируса.

Первый шаг в направлении "иммунных паспортов" сделал Китай - с 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предъявить справку со специальным кодом об отсутствии коронавируса, выданную не ранее чем за неделю до заселения. Идею поддержали в Германии, США и Великобритании. Российские эксперты туристического рынка считают ее интересной, но трудновыполнимой.

Организация Covid-19 Credentials Initiative (CCI), объединяющая свыше 60 компаний и НКО из разных стран, уже работает над созданием цифровых сертификатов для переболевших коронавирусом. За необходимость создания таких сертификатов ранее высказался основатель Microsoft Билл Гейтс, посеяв тем самым среди конспирологов теорию заговора о намеренном сокращении численности населения и всеобщем чипировании.

Между тем в апреле ВОЗ предостерегла государства от выдачи таких документов. По их словам, обладатели "иммунных паспортов" будут считать, что они защищены, и станут игнорировать рекомендации органов здравоохранения, что может привести к дальнейшему распространению коронавируса.А тесты на наличие антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке на точность и надежность. Неточные тесты могут показать ложноотрицательные результаты у людей, которые на самом деле заражены, и положительные у здоровых. В России же о выдаче иммунных паспортов до недавнего времени не говорили вообще.